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РИА Новости

Милонов готов провести ликбез для депутатов Госдумы о вреде Хэллоуина

14:38 24.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловДепутат Госдумы Виталий Милонов
Депутат Госдумы Виталий Милонов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил о готовности провести ликбез для коллег в Думе о вреде празднования Хэллоуина.
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Ранее Милонов попросил генпрокурора РФ Юрия Чайку проверить государственные предприятия, школы и вузы в России, чтобы не допустить в них пропаганды и празднования Хэллоуина.
Позднее депутат от "Единой России" Наталья Поклонская сообщила, что российская молодежь способна самостоятельно определять, какие праздники отмечать и "по какому поводу веселиться". Поклонская также предложила учителям и родителям сообщать ей обо всех случаях давления на школы в вопросе праздника.
"Я как потомственный ленинградец и петербуржец очень строго отношусь к отечественным традициям и их сохранению... Обидно, что уважаемая коллега Поклонская не видит опасности в размывании наших собственных обрядов и традиций, основанных на христианстве, в зловещем ведьминском котле мультикультурного Запада. Что-то я не заметил, чтобы в Нью-Йорке весной праздновали Масленицу или колядовали перед Рождеством", - сказал Милонов РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что готов лично провести для своих коллег культурологический ликбез относительно Хэллоуина, чтобы "раскрыть им глаза на вредную сторону этого праздника".
Милонов не в первый раз критикует Хэллоуин и уже призывал бороться с этим праздником. Так, в прошлом году депутат попросил министра просвещения РФ Ольгу Васильеву принять жесткие дисциплинарные меры к должностным лицам, которые организуют Хэллоуин в школах.
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Виталий МилоновХэллоуинГосдума РФРоссияОбщество
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