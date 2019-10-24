В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.

"Следственным отделом по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летней школьницы по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 20 октября 2019 года школьница, находясь в заброшенном недостроенном здании, совершила в отношении двух 13-летних девочек действия сексуального характера. Следствием на данный момент установлено, что подозреваемая состоит на профилактическом учете в полиции.