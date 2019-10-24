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РИА Новости

В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы

14:37 24.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.
"Следственным отделом по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летней школьницы по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, 20 октября 2019 года школьница, находясь в заброшенном недостроенном здании, совершила в отношении двух 13-летних девочек действия сексуального характера. Следствием на данный момент установлено, что подозреваемая состоит на профилактическом учете в полиции.
СК сообщает, что в рамках расследования дела следствие проверит действия сотрудников органов системы профилактики, которые "не обеспечили проведение надлежащим образом организованной профилактической работы с несовершеннолетними, что способствовало совершению преступления". Следователями также будут изучены условия, в которых проживали несовершеннолетние.
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Следственный комитет РФМосковская областьРоссияПроисшествия
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