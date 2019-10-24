Съезд "Единой России" пройдет 23 ноября

"У нас остался месяц до съезда партии, назначен на 23 ноября. Как обычно, подведём итоги работы за год, поговорим о задачах, которые надо решить в следующем году. Задач этих много, так устроена жизнь, и законодательство о выборах - мы уже потихонечку начинаем вступать в следующий избирательный цикл, поэтому должны обсудить и перспективы, и обсудим участие "Единой России" в единый день голосования в следующем году",- сказал Медведев на встрече с некоторыми губернаторами в "Единой России".