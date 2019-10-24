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РИА Новости

Съезд "Единой России" пройдет 23 ноября

14:36 24.10.2019 (обновлено: 14:40 24.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Съезд "Единой России" запланирован на 23 ноября, заявил председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.
"У нас остался месяц до съезда партии, назначен на 23 ноября. Как обычно, подведём итоги работы за год, поговорим о задачах, которые надо решить в следующем году. Задач этих много, так устроена жизнь, и законодательство о выборах - мы уже потихонечку начинаем вступать в следующий избирательный цикл, поэтому должны обсудить и перспективы, и обсудим участие "Единой России" в единый день голосования в следующем году",- сказал Медведев на встрече с некоторыми губернаторами в "Единой России".
Съезд партии Единая Россия
14 октября, 03:26РИА Новости
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Дмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссияПолитика
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