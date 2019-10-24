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РИА Новости
РИА Наука

Томские ученые изобрели прибор для спасения обмороженных конечностей

14:32 24.10.2019 (обновлено: 17:05 24.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Романов / Перейти в фотобанкСильные морозы. Архив
Сильные морозы. Архив
© РИА Новости / Алексей Романов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Радиофизики из Томского государственного университета разработали прибор для лечения обмороженных конечностей, сообщается в пресс-релизе ТГУ.
Ученые предложили использовать слабое СВЧ-поле. Оно способно прогреть пострадавшую конечность и избежать тяжелых последствий. Однако здесь пришлось столкнуться с проблемой неоднородного прогревания, которую удалось решить при помощи математического моделирования.

"Когда вы греете котлету в домашней микроволновке, котлета крутится. Если ее не крутить, то она в каком-то месте перегреется, а в каком-то останется недогретой — это из-за неоднородности СВЧ-поля", — объясняет профессор кафедры радиоэлектроники ТГУ Григорий Дунаевский.

В итоге радиофизикам удалось установить в микроволновой камере вращающиеся переизлучатели, который обеспечили равномерное прогревание.
Ученые получили патент на свое изобретение и сейчас испытывают его на добровольцах.
Отмечается, что с помощью нового прибора уже удалось спасти практически полностью отмороженные кисти рук и ступни ног, хотя пациенту грозила ампутация.
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