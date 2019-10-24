Томские ученые изобрели прибор для спасения обмороженных конечностей

"Когда вы греете котлету в домашней микроволновке, котлета крутится. Если ее не крутить, то она в каком-то месте перегреется, а в каком-то останется недогретой — это из-за неоднородности СВЧ-поля", — объясняет профессор кафедры радиоэлектроники ТГУ Григорий Дунаевский.