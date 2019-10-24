Курды заявили о готовности обсуждать присоединение к сирийской армии

КАМЫШЛЫ (Сирия), 24 окт – РИА Новости. Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) готовы обсуждать присоединение к сирийской армии после того, как будет достигнуто политическое решение сирийского кризиса, заявил РИА Новости официальный представитель SDF Мустафа Бали.

"Предлагалось это или не предлагалось – проблема не в наименованиях, а в политическом кризисе в Сирии, который нужно решать. Все стороны должны признать, что имеется политический кризис, который решать нужно политическим путем", - прокомментировал Бали сообщения о возможном присоединении отрядов к "пятой бригаде" сирийской армии.

"Мы считаем, что необходимо политическое решение, в рамках которого сирийский народ и все его элементы примирятся друг с другом. Тогда SDF будет открыт к решениям вне зависимости от названий, которые будут предложены – к сирийской армии или к "пятой бригаде", - заявил Бали.

Он отметил, что каналы связи "со всеми сторонами" всегда открыты.

Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.