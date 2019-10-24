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РИА Новости
Война в Сирии

Курды заявили о готовности обсуждать присоединение к сирийской армии

14:32 24.10.2019 (обновлено: 14:46 24.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинЖители города Айн-аль-Араб (Кобани - курдский язык) расположенный на сирийско-турецкой границе
Жители города Айн-аль-Араб (Кобани - курдский язык) расположенный на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
КАМЫШЛЫ (Сирия), 24 окт – РИА Новости. Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) готовы обсуждать присоединение к сирийской армии после того, как будет достигнуто политическое решение сирийского кризиса, заявил РИА Новости официальный представитель SDF Мустафа Бали.
"Предлагалось это или не предлагалось – проблема не в наименованиях, а в политическом кризисе в Сирии, который нужно решать. Все стороны должны признать, что имеется политический кризис, который решать нужно политическим путем", - прокомментировал Бали сообщения о возможном присоединении отрядов к "пятой бригаде" сирийской армии.
"Мы считаем, что необходимо политическое решение, в рамках которого сирийский народ и все его элементы примирятся друг с другом. Тогда SDF будет открыт к решениям вне зависимости от названий, которые будут предложены – к сирийской армии или к "пятой бригаде", - заявил Бали.
Он отметил, что каналы связи "со всеми сторонами" всегда открыты.
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Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.
Ранее РФ и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
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