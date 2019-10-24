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РИА Новости
Туризм

В Италии туристу предъявлено обвинение в похищении человека

15:39 24.10.2019
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкСамый древний мост в Венеции через Гранд-канал - Мост Риальто
Самый древний мост в Венеции через Гранд-канал - Мост Риальто
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Венеции туристу из Израиля предъявлено обвинение в похищении человека, сообщает The Guardian.
Путешественник отправился в пункт обмена валюты, расположенный недалеко от моста Риальто, чтобы поменять 100 долларов на евро. Он оказался недоволен полученной суммой и попытался отменить сделку.
Сотрудница обменного пункта отказалась это сделать, тогда турист заперся с ней в помещении и удерживал там итальянку в течение получаса.
Ей удалось вызвать полицию и сообщить, что она "встревожена и напугана". Израильтянин был арестован, ему предъявлено обвинение в похищении.
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