В Италии туристу предъявлено обвинение в похищении человека

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Венеции туристу из Израиля предъявлено обвинение в похищении человека, сообщает The Guardian.
Путешественник отправился в пункт обмена валюты, расположенный недалеко от моста Риальто, чтобы поменять 100 долларов на евро. Он оказался недоволен полученной суммой и попытался отменить сделку.
Сотрудница обменного пункта отказалась это сделать, тогда турист заперся с ней в помещении и удерживал там итальянку в течение получаса.
Ей удалось вызвать полицию и сообщить, что она "встревожена и напугана". Израильтянин был арестован, ему предъявлено обвинение в похищении.