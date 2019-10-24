В Италии туристу предъявлено обвинение в похищении человека

Самый древний мост в Венеции через Гранд-канал - Мост Риальто

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Венеции туристу из Израиля предъявлено обвинение в похищении человека, В Венеции туристу из Израиля предъявлено обвинение в похищении человека, сообщает The Guardian.

Путешественник отправился в пункт обмена валюты, расположенный недалеко от моста Риальто, чтобы поменять 100 долларов на евро. Он оказался недоволен полученной суммой и попытался отменить сделку.

Сотрудница обменного пункта отказалась это сделать, тогда турист заперся с ней в помещении и удерживал там итальянку в течение получаса.