Россия может создать дата-центры в Африке для продвижения своего ПО

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Российские производители ПО просят правительство РФ создать постоянно работающие дата-центры на территории нескольких африканских стран для продвижения российских продуктов на континенте, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Новые облачные технологии" Дмитрий Комиссаров.

"Мы предложили, чтобы в рамках поддержки производителей компьютерных технологий были созданы постоянно работающие дата-центры на территории хотя бы нескольких стран Африки", - сказал он в рамках форума Россия-Африка. По словам Комиссарова, Минкомсвязь поддерживает эту идею.

"Необходимо, чтобы российские компании могли не только приезжать на саммит и выставку, но и разместить в Африке свои решения, сделать два-три демонстрационных представительства. Для небольших IT-компаний это непосильно, а в масштабах государства это относительно небольшие расходы: арендовать несколько стоек в дата-центре и нанять специалистов - это несколько миллионов рублей в год", - пояснил он.

Комиссаров отметил, что рынок мобильных устройств в Африке - самый быстрорастущий в мире, российские решения для этого рынка имеют очевидные конкурентные преимущества. "Наши компании могут предложить массу интересных решений для этого рынка. Например, то, что у нас сделано на рынке госуслуг - это крайне интересный продукт на экспорт, так как решение соответствует самому высокому мировому уровню", - сказал он.

По его словам, никаких препятствий для выхода на африканский рынок у российских производителей сейчас нет. "Я бы не сказал, что есть какие-то сложности с выходом на рынок Африки. Просто присутствие России там нужно увеличивать", - подчеркнул Комиссаров.