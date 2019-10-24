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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Россия может создать дата-центры в Африке для продвижения своего ПО

14:31 24.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭкономический форум "Россия - Африка"
Экономический форум Россия - Африка
© РИА Новости / Илья Питалев
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Экономический форум "Россия - Африка"
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Российские производители ПО просят правительство РФ создать постоянно работающие дата-центры на территории нескольких африканских стран для продвижения российских продуктов на континенте, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Новые облачные технологии" Дмитрий Комиссаров.
"Мы предложили, чтобы в рамках поддержки производителей компьютерных технологий были созданы постоянно работающие дата-центры на территории хотя бы нескольких стран Африки", - сказал он в рамках форума Россия-Африка. По словам Комиссарова, Минкомсвязь поддерживает эту идею.
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"Необходимо, чтобы российские компании могли не только приезжать на саммит и выставку, но и разместить в Африке свои решения, сделать два-три демонстрационных представительства. Для небольших IT-компаний это непосильно, а в масштабах государства это относительно небольшие расходы: арендовать несколько стоек в дата-центре и нанять специалистов - это несколько миллионов рублей в год", - пояснил он.
Комиссаров отметил, что рынок мобильных устройств в Африке - самый быстрорастущий в мире, российские решения для этого рынка имеют очевидные конкурентные преимущества. "Наши компании могут предложить массу интересных решений для этого рынка. Например, то, что у нас сделано на рынке госуслуг - это крайне интересный продукт на экспорт, так как решение соответствует самому высокому мировому уровню", - сказал он.
По его словам, никаких препятствий для выхода на африканский рынок у российских производителей сейчас нет. "Я бы не сказал, что есть какие-то сложности с выходом на рынок Африки. Просто присутствие России там нужно увеличивать", - подчеркнул Комиссаров.
Экономический форум Россия — Африка проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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