Каждый четвертый гражданин Германии поддерживает антисемитизм, сообщают СМИ

БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Каждый четвертый гражданин Германии разделяет антисемитские взгляды, при этом растущее большинство граждан осознает проблему, сообщает издание Каждый четвертый гражданин Германии разделяет антисемитские взгляды, при этом растущее большинство граждан осознает проблему, сообщает издание Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на данные исследования Всемирного еврейского конгресса.

Издание отмечает, что из данных следует, что "27% всех немцев и 18% населения, которое можно отнести к "элитам" (критерий - ежегодный доход свыше 100 тысяч евро) лелеют антисемитские взгляды". В частности, данные исследования, которые приводит газета, свидетельствуют, что 41% респондентов полностью или скорее согласны с утверждением, что "евреи слишком много говорят о Холокосте", 26% считают, что "у евреев слишком большое влияние в экономике", а 24% утруждают то же самое про финансовые рынки и мировую политику.

Эти утверждения, с которыми согласилась часть респондентов, издание описывает как "классический репертуар антисемитизма". Издание обращает внимание, что среди "элит" доля тех, кто согласен с утверждениями о влиянии евреев в экономике и мировой политике даже выше, чем в целом - соответственно, 28% и 26%.

В то же время растет и готовность немцев противостоять росту антисемитских настроений. Так, две трети группы "элита" готовы подписать петицию против антисемитизма, треть готовы выйти на улице, протестуя против антисемитизма, почти две трети считают, что евреи подвергаются угрозе насилия и нападок. Подавляющее большинство замечает рост антисемитизма и связывает это с успехом правоэкстремистских партий - с этим согласны 65% всех опрошенных и 76% группы "элита".

Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер прокомментировал исследование, заявив, что антисемитизм в Германии достиг критической точки. "Мы видели, что происходит, когда простые люди отводят взгляд или молчат. Настало время, когда все немецкое общество должно занять позицию и вступить в открытую борьбу с антисемитизмом", - заявил Лаудер.