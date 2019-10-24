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РИА Новости

Каждый четвертый гражданин Германии поддерживает антисемитизм, сообщают СМИ

14:26 24.10.2019 (обновлено: 14:27 24.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАкция неонацистов в Берлине в годовщину смерти Рудольфа Гесса. 19 августа 2017
Акция неонацистов в Берлине в годовщину смерти Рудольфа Гесса. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Каждый четвертый гражданин Германии разделяет антисемитские взгляды, при этом растущее большинство граждан осознает проблему, сообщает издание Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на данные исследования Всемирного еврейского конгресса.
Издание отмечает, что из данных следует, что "27% всех немцев и 18% населения, которое можно отнести к "элитам" (критерий - ежегодный доход свыше 100 тысяч евро) лелеют антисемитские взгляды". В частности, данные исследования, которые приводит газета, свидетельствуют, что 41% респондентов полностью или скорее согласны с утверждением, что "евреи слишком много говорят о Холокосте", 26% считают, что "у евреев слишком большое влияние в экономике", а 24% утруждают то же самое про финансовые рынки и мировую политику.
Эти утверждения, с которыми согласилась часть респондентов, издание описывает как "классический репертуар антисемитизма". Издание обращает внимание, что среди "элит" доля тех, кто согласен с утверждениями о влиянии евреев в экономике и мировой политике даже выше, чем в целом - соответственно, 28% и 26%.
В то же время растет и готовность немцев противостоять росту антисемитских настроений. Так, две трети группы "элита" готовы подписать петицию против антисемитизма, треть готовы выйти на улице, протестуя против антисемитизма, почти две трети считают, что евреи подвергаются угрозе насилия и нападок. Подавляющее большинство замечает рост антисемитизма и связывает это с успехом правоэкстремистских партий - с этим согласны 65% всех опрошенных и 76% группы "элита".
Демонстрация в знак протеста против антисемитизма, расизма и национализма в Берлине, Германия. 13 октября 2019
13 октября, 18:15РИА Новости
Тысячи жителей Берлина пришли на акцию против экстремизма и антисемитизма
Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер прокомментировал исследование, заявив, что антисемитизм в Германии достиг критической точки. "Мы видели, что происходит, когда простые люди отводят взгляд или молчат. Настало время, когда все немецкое общество должно занять позицию и вступить в открытую борьбу с антисемитизмом", - заявил Лаудер.
Издание подчеркивает, что исследование, в котором приняли участие 1,3 тысячи человек, проводился два с половиной месяца назад, то есть до нападения на синагогу в немецком Галле, где злоумышленник 9 октября планировал расстрелять находившихся в членов еврейской общины, однако не сумел проникнуть в здание и убил двух случайных прохожих. Власти назвали произошедшее правоэкстремистским терактом антисемитской направленности, злоумышленник, 27-летний немец, задержан, ведется расследование. Инцидент активизировал обсуждение в Германии проблемы правого экстремизма и антисемитизма.
Два раввина
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