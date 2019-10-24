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РИА Новости

Сечин усомнился в перспективности электромобилей

14:25 24.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкИгорь Сечин
Игорь Сечин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Игорь Сечин. Архивное фото
ВЕРОНА (Италия), 24 окт - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на энергетической сессии Евразийского экономического форума, усомнился в будущем электромобилей как с экологической так и с экономической точки зрения.
"Говоря о перспективах электромобилей и их влиянии на спрос на нефть, отмечу, что, несмотря на некоторые успехи, достигнутые производителями электромобилей, не решены такие проблемы, как снижение стоимости аккумуляторов, а также их утилизация, в особенности ее экологические аспекты, принимая во внимание токсичность соединений, выделяющихся при повреждении и переработке батарей", - сказал он.
Сечин напомнил, что распространение зарядной инфраструктуры развивается всего в нескольких странах мира, а при снижении субсидий на производство электромобилей их продажи сразу падают.
"Таким образом, жизнеспособность электромобилей в том случае, если прекратится субсидирование, находится под вопросом. В то же время традиционные двигатели внутреннего сгорания становятся все более эффективными, а нефтяные компании переходят к производству более чистых топлив. Все это повышает привлекательность двигателей такого типа", - заключил Сечин.
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Кроме того, одним из препятствий в развитии электромобилей может стать дефицит лития, кобальта и других редкоземельных металлов, добыча которых ведется всего в нескольких странах мира. "Зависимость от одного поставщика ключевых металлов может негативно сказаться на стабильности развития отрасли электромобилей", - полагает Сечин.
"Углеродный след" при производстве электромобилей на 20-60% больше, чем у их бензиновых аналогов, так как производство батарей крайне энергоемко. Полный переход на электромобили увеличит мировой спрос на электроэнергию минимум на 30%. Вряд ли возобновляемая энергетика сможет обеспечить этот рост", - заключил глава "Роснефти".
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