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РИА Новости

Испанский суд начал расследование по еще одному делу Фридмана

14:22 24.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСъезд РСПП
Съезд РСПП
© РИА Новости / Илья Питалев
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МАДРИД, 24 окт – РИА Новости. Судья Национального суда Испании начал расследование по еще одному иску против российского миллиардера Михаила Фридмана и компании LetterOne в связи с покупкой продуктового ритейлера Dia, сообщили в суде.
Расследование началось после того, как Верховный суд передал это дело на рассмотрение Национального суда. В своем постановлении судья постановил начать предварительное расследование: согласно процедуре, это формальное установление личностей истцов, а также уведомление о начале расследования и передача соответствующей документации Фридману и LetterOne.
Кроме того, судья направил официальное письмо в Национальную комиссию по рынку ценных бумаг (CNMV), чтобы она назначила экспертов. В иске против Фридмана утверждается, что он якобы намеренно добивался падения акций Dia, чтобы купить ее по более низкой цене.
В мае компании LetterOne (L1) Михаила Фридмана удалось получить контроль над почти 70% капитала продуктового ритейлера Dia. Оферта L1 была принята держателями 57,41% акций и 40,76% капитала компании.
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Продуктовый ритейлер Dia был основан в 1979 году, его штаб-квартира находится в мадридском районе Лас-Росас. Розничная сеть компании насчитывает более чем 7,3 тысячи магазинов, штат составляет 67 тысяч сотрудников. LetterOne сообщила о намерении выкупить Dia в начале февраля, предложив по 0,67 евро за акцию. В рамках сделки L1 намерена инвестировать 500 миллионов в капитал ритейлера.
В 2018 году убытки Dia достигли 352 миллионов евро. Потери за первый квартал этого года составили ещё 175 миллионов. Общий долг компании - 912 миллионов евро. LetterOne удалось достичь предварительного соглашения об отсрочке погашения долга до 2023 года и предоставлении новых линий ликвидности на 380 миллионов евро с 16 из 17 кредиторов, которые предоставили 77,5% финансирования, – за исключением банка Santander. Но для заключения договоренностей необходимо соглашение со всеми кредиторами.
В отношении Фридмана Национальный суд ведет еще одно расследование – по поводу попытки приобретения российскими инвесторами, связанными с Фридманом, испанской компании Zed WorldWide (разработчик технологий и сервисов для операторов мобильной связи). Обвинение считает, что российский миллиардер мог воспользоваться ситуацией в компании Zed, оказавшейся на грани банкротства, и влиял на ее финансовое состояние через третьих лиц. Как следует из прокурорского запроса, Фридман "контролировал события, которые вместе с действиями других людей, в отношении которых ведется расследование, привели к банкротству Zed WordWide".
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В понедельник Фридман давал показания в качестве подозреваемого в Национальном суде, который ведет расследование. Все выдвинутые против него обвинения он отрицает. В ходе опроса Фридман заявил, что при подготовке иска "были использованы фальшивые документы, предоставленные господином Перес-Долсетом (глава обанкротившейся Zed WorldWide), чтобы незаконно вовлечь его в факты, в которых он не участвовал", - говорится в документе. Он также считает, что к банкротству Zed "причастны только управляющие из-за плохого менеджмента и нецелевого использования средств", он "не был связан с управлением Zed", а "LetterOne не делала предложения о покупке Zed".
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