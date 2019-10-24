Мединский рассказал о монументе в память о Гражданской войне в Севастополе

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Создание монумента, посвященного окончанию Гражданской войны в России, станет не только началом образования большого парка, переходящего в культурный кластер, но и "местом силы" Севастополя, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"По сути, речь идет не о памятнике – речь идет о создании национального мемориала, наверное, первого в нашей стране, посвященного столетию окончания Гражданской войны в России, которое будет отмечаться в ноябре будущего года. Конечно, мы думаем сейчас о художественном оформлении этого мемориала, о благоустройстве городской инфраструктуры, потому что город Севастополь очень выиграет от появления такого места силы. И это будет начало большого парка, переходящего в культурный кластер, который сейчас делается под эгидой министерства культуры в Севастополе", - сказал Мединский журналистам после обсуждения концепции художественного решения памятника.

Министр отметил, что главным при создании монумента является стремление донести до всех, что "нет ничего страшнее гражданской войны".

"Мы заложили первый камень этого мемориала 20 сентября. Завершить все работы к ноябрю следующего года – наша задача максимум. Мемориал очень сложный, в процессе сегодняшнего обсуждения он серьезно усложнился и подорожал. Мы, конечно, будем стремиться к тому, чтобы к ноябрю завершить все работы. Но самое главное тут не сроки, самое главное – качество и правильное воплощение всех творческих идей", - заключил Мединский.