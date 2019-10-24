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РИА Новости

Мединский рассказал о монументе в память о Гражданской войне в Севастополе

14:20 24.10.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Создание монумента, посвященного окончанию Гражданской войны в России, станет не только началом образования большого парка, переходящего в культурный кластер, но и "местом силы" Севастополя, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.
"По сути, речь идет не о памятнике – речь идет о создании национального мемориала, наверное, первого в нашей стране, посвященного столетию окончания Гражданской войны в России, которое будет отмечаться в ноябре будущего года. Конечно, мы думаем сейчас о художественном оформлении этого мемориала, о благоустройстве городской инфраструктуры, потому что город Севастополь очень выиграет от появления такого места силы. И это будет начало большого парка, переходящего в культурный кластер, который сейчас делается под эгидой министерства культуры в Севастополе", - сказал Мединский журналистам после обсуждения концепции художественного решения памятника.
Колокольня (слева), комплекс Никольской церкви (в центре) и Спасо-Преображенский собор (справа) на подворье Соловецкого монастыря
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Министр отметил, что главным при создании монумента является стремление донести до всех, что "нет ничего страшнее гражданской войны".
"Мы заложили первый камень этого мемориала 20 сентября. Завершить все работы к ноябрю следующего года – наша задача максимум. Мемориал очень сложный, в процессе сегодняшнего обсуждения он серьезно усложнился и подорожал. Мы, конечно, будем стремиться к тому, чтобы к ноябрю завершить все работы. Но самое главное тут не сроки, самое главное – качество и правильное воплощение всех творческих идей", - заключил Мединский.
Проект по созданию в Севастополе монумента, посвященного окончанию Гражданской войны в России 1917-1922 годов, реализует Российское военно-историческое общество по поручению президента РФ. 20 сентября 2019 года был заложен камень в основание памятника, который планируется открыть на берегу Карантинной бухты Севастополя в 2020 году.
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Владимир МединскийСевастопольОбщество
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