Из Долины Павших вертолетом вывезли гроб с останками диктатора Франко

МАДРИД, 24 окт - РИА Новости. Гроб с останками диктатора Франсиско Франко, правившего в Испании с 1939 по 1975 год, вертолетом вывезли из Долины Павших, где он покоился с момента своей смерти.

Как свидетельствуют кадры, которые транслирует государственное телевидение TVE , гроб – тот самый, в котором был захоронен Франко, – несли на плечах его родственники, затем его погрузили в катафалк. "Да здравствует, Франко!" - кричали родственники в этот момент.

Гроб погрузили в вертолет, на котором его доставят на кладбище Мингоррубио в Эль-Пардо в 50 километрах, где покоится его жена. Путь должен занять от десяти до пятнадцати минут.

Гроб сопровождает его старший внук - Франсис Франко, и.о. министра юстиции Долорес Дельгадо и несколько чиновников правительства. Большая часть родственников отправились на кладбище Мингоррубио на автомобилях.

У кладбища собрались около 200 крайне правых, которые выступают против перезахоронения. На их плакатах которых можно прочесть "Спасибо, Франко" и "Санчес, оставь Франко в покое". На месте дежурит полиция, чтобы избежать возможных инцидентов. Франкисты выкрикивают "Да здравствует Испания" и "Вставай, Испания, вновь". "Вставай, Испания!" был лозунгом фалангистов – единственной разрешенной в стране во время диктатуры партии – Испанской фаланги.

Акция проходит, несмотря на запрет властей. Накануне с запросом на ее проведение обратились Фонд Франсиско Франко и Ассоциация возвращения исторической памяти "Корни". Они планировали "произвести молитву за душу" Франко. Однако, по мнению властей, подобная акция могла "создать серьезные проблемы для общественного порядка". Официально организации от проведения "молитвы" отказались, но это не помешало сторонникам диктатора прийти как на кладбище в Эль-Пардо, так и провести акцию у въезда в Долину Павших.

На церемониях – как эксгумации, так и ингумации – присутствуют только ближайшие родственники диктатора, а также и.о. министра юстиции Долорес Дельгадо, несколько чиновников правительства, судмедэксперт.

Церемония эксгумации в базилике Долины Павших началась в 10.30 утра по местному времени. Родственники диктатора прибыли в Эль-Пардо в 10.15 (11.15 мск) – в руках у них были цветы, у старшего внука – флаг времен правления Франко, из-за чего представители правительства сделали ему предупреждение: приносить какие-либо символы или флаги было запрещено.

Сначала специалисты подняли 1,5-тонную плиту напротив алтаря в базилике, под которой находился гроб, затем священник Сантьяго Кантера, приор бенедиктинского монастыря, который до последнего выступал против перезахоронения, произнес молитву, затем гроб вынесли из мавзолея.

И.о. вице-премьера Испании Кармен Кальво заявила в четверг, что, несмотря на то, что "важно вынести Франко из Долины Павших", "многое еще предстоит сделать, поскольку Испания является второй страной в мире по числу пропавших без вести".