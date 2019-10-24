В Совете Европы считают, что нужно срочно определить нормы в отношении ИИ

СТРАСБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала к скорейшей разработке норм по защите прав человека в связи с развитием новых технологий и искусственного интеллекта.

"Необходимо помнить о постоянно нарастающей бедности, падении доходов и неравенстве, это требует от нас усиления работы по соблюдению Социальной хартии и социальных прав в Европе. Эти новые вызовы продолжают усиливаться, в том числе в связи с научно-техническим прогрессом", - сказала Пейчинович-Бурич на Европейской конференции председателей парламентов.