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РИА Новости

В Совете Европы считают, что нужно срочно определить нормы в отношении ИИ

14:18 24.10.2019 (обновлено: 14:20 24.10.2019)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкМария Пейчинович-Бурич
Мария Пейчинович-Бурич
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Мария Пейчинович-Бурич. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала к скорейшей разработке норм по защите прав человека в связи с развитием новых технологий и искусственного интеллекта.
"Необходимо помнить о постоянно нарастающей бедности, падении доходов и неравенстве, это требует от нас усиления работы по соблюдению Социальной хартии и социальных прав в Европе. Эти новые вызовы продолжают усиливаться, в том числе в связи с научно-техническим прогрессом", - сказала Пейчинович-Бурич на Европейской конференции председателей парламентов.
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По ее словам, искусственный интеллект "уже пробивает брешь в некоторых секторах трудоустройства".
"Необходимо срочно определить нормы в отношении искусственного интеллекта и других новых технологий таким образом, чтобы усилить соблюдение прав человека", - отметила генсек СЕ.
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