Замглавы МИД России обсудил с коллегой из Армении интеграцию в рамках СНГ

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Панкин обсудил с заместителем министра иностранных дел Армении Шаваршем Кочаряном вопросы интеграционного взаимодействия в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ, сообщили в российском дипведомстве.

Консультации Панкина с Кочаряном состоялись 24 октября в Москве.

"Стороны предметно обсудили вопросы интеграционного взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности. В ходе дискуссии была подтверждена востребованность Содружества в качестве авторитетной площадки для поддержания равноправного диалога по всему спектру вопросов многостороннего сотрудничества (в политической, правоохранительной, культурно-гуманитарной и других областях)", - говорится в сообщении министерства.

В МИД отметили, что российская сторона высоко оценила работу Армении в рамках председательства в ЕАЭС в текущем году. Также стороны обменялись мнениями по конкретным вопросам интеграционной повестки дня объединения.