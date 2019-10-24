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РИА Новости

Замглавы МИД России обсудил с коллегой из Армении интеграцию в рамках СНГ

14:18 24.10.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Панкин обсудил с заместителем министра иностранных дел Армении Шаваршем Кочаряном вопросы интеграционного взаимодействия в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ, сообщили в российском дипведомстве.
Консультации Панкина с Кочаряном состоялись 24 октября в Москве.
"Стороны предметно обсудили вопросы интеграционного взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности. В ходе дискуссии была подтверждена востребованность Содружества в качестве авторитетной площадки для поддержания равноправного диалога по всему спектру вопросов многостороннего сотрудничества (в политической, правоохранительной, культурно-гуманитарной и других областях)", - говорится в сообщении министерства.
В МИД отметили, что российская сторона высоко оценила работу Армении в рамках председательства в ЕАЭС в текущем году. Также стороны обменялись мнениями по конкретным вопросам интеграционной повестки дня объединения.
"Участники выразили удовлетворение уровнем российско-армянского сотрудничества в рамках ОДКБ. Российская сторона проинформировала о ходе подготовки к председательству Российской Федерации в Организации", - говорится в сообщении МИД.
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Александр ПанкинШаварш КочарянСНГРоссияАрменияВ мире
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