Жителю Кировской области, "заминировавшему" здание, вынесли приговор

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт — РИА Новости. Житель Кировской области, по телефону "заминировавший" здание, осужден на 1 год ограничения свободы, сообщает региональная прокуратура.
Установлено, что 16 апреля 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в полицию и сообщил оперативному дежурному о готовящемся взрыве здания на улице Шевченко в городе Омутнинске. Для проверки информации на место происшествия были направлены оперативные службы, взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.
"Омутнинский районный суд Кировской области признал 40-летнего мужчину виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы", - говорится в сообщении.