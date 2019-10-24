Жителю Кировской области, "заминировавшему" здание, вынесли приговор

Установлено, что 16 апреля 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в полицию и сообщил оперативному дежурному о готовящемся взрыве здания на улице Шевченко в городе Омутнинске. Для проверки информации на место происшествия были направлены оперативные службы, взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.