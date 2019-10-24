Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T14:18Z
https://ria.ru/20191024/1560169097.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40536/85/405368586_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_4c1fc40353189875baf941c2e54da6e3.jpg
РИА Новости

Избивший задержанного полицейский в Иркутской области получил условный срок

14:18 24.10.2019
158
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 24 окт – РИА Новости. Суд в Иркутской области приговорил сотрудника полиции, который избил задержанного, к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы условно, сообщил РИА Новости представитель Слюдянского районного суда.
Фонд "Общественный вердикт" на своем сайте в четверг разместил информацию о том, что сотрудник полиции Андрей Кайданюк в Слюдянке в апреле 2019 года доставил в отдел МВД местного жителя, где избил его. Врачи зафиксировали у пострадавшего закрытую травму живота и разрыв желудка. Полученные травмы стали причиной инвалидности. В ходе расследования полицейский признал вину и выплатил пострадавшему 500 тысяч рублей компенсации.
"Суд приговорил Андрея Кайданюка к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев", — сообщил собеседник агентства.
В региональном ГУМВД РИА Новости уточнили, что уже в апреле 2019 года Кайданюк был уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции.
Автомобиль Следственного комитета РФ
22 октября, 16:43РИА Новости
В Нижнем Новгороде полицейского арестовали по делу об избиении задержанного
000026
Обсудить 0
ГУМВДИркутская областьИркутскПроисшествия
Рекомендуем
Судейский молоток
Жителю Кировской области, "заминировавшему" здание, вынесли приговор
РИА
Новости
Коридор в больнице
В Тюмени пожилой мужчина умер в коридоре поликлиники
Мария Пейчинович-Бурич
В Совете Европы считают, что нужно срочно определить нормы в отношении ИИ
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума приняла новую редакцию закона о сведениях о деятельности юрлиц
Лента
новостей
Полиция
В Архангельске убили мать шестерых детей
Машина Следственного комитета РФ
В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы
Игорь Сечин
Сечин усомнился в перспективности электромобилей
Каски рабочих
Минтруд заявил о снижении доли людей, работающих в неблагоприятных условиях
Граффити с изображением народного артиста СССР Марка Захарова на стене дома в Настасьинском переулке,
Москвичи вступились за граффити с портретом Марка Захарова на стене дома
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Под Пензой умер полицейский, пострадавший при оформлении ДТП
Задержание
Жителя Чувашии задержали за избиение шестилетней дочери
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Страны Сахеля хотят обсудить с Путиным размещение военных советников
Эдвард Сноуден
Сноуден рассказал, как оказался в "ловушке" в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
Лента новостейМолния