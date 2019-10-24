Избивший задержанного полицейский в Иркутской области получил условный срок

ИРКУТСК, 24 окт – РИА Новости. Суд в Иркутской области приговорил сотрудника полиции, который избил задержанного, к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы условно, сообщил РИА Новости представитель Слюдянского районного суда.

Фонд "Общественный вердикт" на своем сайте в четверг разместил информацию о том, что сотрудник полиции Андрей Кайданюк в Слюдянке в апреле 2019 года доставил в отдел МВД местного жителя, где избил его. Врачи зафиксировали у пострадавшего закрытую травму живота и разрыв желудка. Полученные травмы стали причиной инвалидности. В ходе расследования полицейский признал вину и выплатил пострадавшему 500 тысяч рублей компенсации.

"Суд приговорил Андрея Кайданюка к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев", — сообщил собеседник агентства.