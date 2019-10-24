Страны Сахеля хотят обсудить с Путиным размещение военных советников

"Мы должны дать возможность лицам, принимающим решения, обсудить все между собой, они все здесь, все пять глав государств G5. Я уверен, что они будут обсуждать (этот вопрос. — Прим. ред.) с президентом Российской Федерации", — заявил Сидику в ответ на вопрос, какую помощь Россия могла бы предложить африканским народам и предполагает ли она отправку военных советников в регион.