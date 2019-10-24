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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Страны Сахеля хотят обсудить с Путиным размещение военных советников

14:17 24.10.2019 (обновлено: 14:39 24.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 24 окт — РИА Новости. Главы пяти стран региона Сахель на саммите "Россия — Африка" планируют обсудить с Владимиром Путиным возможность размещения российских военных советников.
Об этом РИА Новости сообщил глава постоянного секретариата G5 Sahel Маман Самбо Сидику.
"Мы должны дать возможность лицам, принимающим решения, обсудить все между собой, они все здесь, все пять глав государств G5. Я уверен, что они будут обсуждать (этот вопрос. — Прим. ред.) с президентом Российской Федерации", — заявил Сидику в ответ на вопрос, какую помощь Россия могла бы предложить африканским народам и предполагает ли она отправку военных советников в регион.
Также, по словам чиновника, регион не может справиться с угрозами терроризма "без такой страны, как Россия". Этот вопрос также планируется обсудить с российским лидером.
Формат G5 Sahel в 2014 году создали Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер и Чад для координации по вопросам безопасности и развития в регионе.
Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходят в Сочи 23-24 октября.
На мероприятие приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Солдаты сирийской армии. Архивное фото
27 декабря 2017, 00:50РИА Новости
В Генштабе рассказали о результатах работы военных советников в Сирии
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаВладимир ПутинАфрикаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Интересно, что могут посоветовать африканцам советники из России? Из страны, которая, находится в окружение войсками НАТО и безропотно это терпит? Из страны, которая допустила то, что произошло в Украине? Что могут посоветовать люди, которых изгоняют из принадлежащих их стране посольских помещений, а они не отвечают ни на один плевок и никак? Африканцы могут сами сообразить как позволить себя втаптывать в грязь и быть безответными и жалкими. Для этого им военные советники из России не нужны.
24 октября, 15:47
dkul71
4224016
Победы в Сирии дали россиянам увеличение пенсионного возраста стагнацию экономики. Победы в Африке уже точно дадут нам то чего не хватало для полного счастья.. Руководство страны знает чаяние простого народа и верной дорогой идет.
24 октября, 18:46
АСАртур Саляхов
423404
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