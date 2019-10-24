Страны Сахеля хотят обсудить с Путиным размещение военных советников

СОЧИ, 24 окт — РИА Новости. Главы пяти стран региона Сахель на саммите "Россия — Африка" планируют обсудить с Владимиром Путиным возможность размещения российских военных советников.
Об этом РИА Новости сообщил глава постоянного секретариата G5 Sahel Маман Самбо Сидику.
"Мы должны дать возможность лицам, принимающим решения, обсудить все между собой, они все здесь, все пять глав государств G5. Я уверен, что они будут обсуждать (этот вопрос. — Прим. ред.) с президентом Российской Федерации", — заявил Сидику в ответ на вопрос, какую помощь Россия могла бы предложить африканским народам и предполагает ли она отправку военных советников в регион.
Также, по словам чиновника, регион не может справиться с угрозами терроризма "без такой страны, как Россия". Этот вопрос также планируется обсудить с российским лидером.
Формат G5 Sahel в 2014 году создали Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер и Чад для координации по вопросам безопасности и развития в регионе.
Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходят в Сочи 23-24 октября.
На мероприятие приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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