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РИА Новости

Госдума приняла новую редакцию закона о сведениях о деятельности юрлиц

14:15 24.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Госдума приняла в редакции согласительной комиссии закон, направленный на обеспечение большей публичности сведений о деятельности юридических лиц.
Закон первоначально был принят Госдумой 19 декабря 2018 года и отклонен Советом Федерации 16 января 2019 года с предложением создать согласительную комиссию для его доработки. Документом уточняется перечень сведений, подлежащих публичному раскрытию в едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юрлиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.
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В настоящее время все разногласия, которые были, устранены и доработанная редакция "учитывает все пожелания Совета Федерации по уточнению порядка ведения единого реестра сведений о передаче коллекторам требований к гражданам–должникам", сообщил на заседании ГД председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
"Мы исключили доступ третьих лиц к данным о просроченной задолженности граждан и предусмотрели предоставление любой информации через личный кабинет", - сообщил депутат. Кредиторам, по его словам, "предоставлена возможность размещения сведений за фиксированную ежемесячную плату вместо внесения платы за каждое размещенное сообщение". "И обеспечена возможность включения в одно сообщение сведений о неограниченном количестве должников", - отметил Николаев.
Кроме того, исходя из текста доработанного закона, из него исключены положения, допускавшие неоднократное обжалование судебных актов по делу о банкротстве разными конкурсными кредиторами и уполномоченными органами.
Помимо этого, закон обязывает кредиторов уведомлять граждан-должников о привлечении третьих лиц, то есть коллекторов, к возврату просроченной задолженности путем размещения соответствующих сведений в едином реестре. Сделать это кредитор должен в течение 30 рабочих дней с даты привлечения коллектора, разместив сведения в едином реестре. В реестр вносятся сведения о кредиторе, коллекторе, номер и дата договора о его привлечении к взысканию долга. В реестр также вносятся ФИО, серия и номер паспорта, ИНН должника (при наличии), но эти сведения не подлежат размещению в открытом доступе в интернете.
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