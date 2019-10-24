Госдума приняла новую редакцию закона о сведениях о деятельности юрлиц

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Госдума приняла в редакции согласительной комиссии закон, направленный на обеспечение большей публичности сведений о деятельности юридических лиц.

Закон первоначально был принят Госдумой 19 декабря 2018 года и отклонен Советом Федерации 16 января 2019 года с предложением создать согласительную комиссию для его доработки. Документом уточняется перечень сведений, подлежащих публичному раскрытию в едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юрлиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

В настоящее время все разногласия, которые были, устранены и доработанная редакция "учитывает все пожелания Совета Федерации по уточнению порядка ведения единого реестра сведений о передаче коллекторам требований к гражданам–должникам", сообщил на заседании ГД председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Мы исключили доступ третьих лиц к данным о просроченной задолженности граждан и предусмотрели предоставление любой информации через личный кабинет", - сообщил депутат. Кредиторам, по его словам, "предоставлена возможность размещения сведений за фиксированную ежемесячную плату вместо внесения платы за каждое размещенное сообщение". "И обеспечена возможность включения в одно сообщение сведений о неограниченном количестве должников", - отметил Николаев.

Кроме того, исходя из текста доработанного закона, из него исключены положения, допускавшие неоднократное обжалование судебных актов по делу о банкротстве разными конкурсными кредиторами и уполномоченными органами.