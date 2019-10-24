В Тюмени пожилой мужчина умер в коридоре поликлиники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Пожилому мужчине стало плохо в холле поликлиники в Тюмени, несмотря на усилия врачей он скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

"Пожилой мужчина упал в холле поликлиники. Медработники учреждения действовали согласно алгоритмам, провели необходимые мероприятия по возобновлению сердечной деятельности, которые продолжила бригада скорой помощи, прибывшая в течение 15 минут по экстренному поводу", – сказала собеседница агентства.

Она отметила, что несмотря на все усилия, приложенные медиками в течение 45 минут, спасти мужчину не удалось.