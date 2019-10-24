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РИА Новости

В Тюмени пожилой мужчина умер в коридоре поликлиники

14:14 24.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКоридор в больнице
Коридор в больнице
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Пожилому мужчине стало плохо в холле поликлиники в Тюмени, несмотря на усилия врачей он скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
"Пожилой мужчина упал в холле поликлиники. Медработники учреждения действовали согласно алгоритмам, провели необходимые мероприятия по возобновлению сердечной деятельности, которые продолжила бригада скорой помощи, прибывшая в течение 15 минут по экстренному поводу", – сказала собеседница агентства.
Она отметила, что несмотря на все усилия, приложенные медиками в течение 45 минут, спасти мужчину не удалось.
Как добавили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ, по данному факту следователи начали проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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