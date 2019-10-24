Роскосмос ведет съемку со спутников места ЧП с дамбами в Красноярском крае

"В период с 17 по 24 октября 2019 года осуществлен мониторинг следующих событий: (...) прорыв дамбы в Красноярском крае", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Кроме того, в рамках деятельности международной хартии по космосу и крупным катастрофам проведен мониторинг природных пожаров в Сирии, наводнения в Камеруне и прохождение тайфуна "Хагибис" в Японии. Кроме того, запланирована космическая съемка природных пожаров в США и лесных пожаров в Новосибирской области.

Утром 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 17 человек, судьба трех пока неизвестна. Арестованы трое подозреваемых по делу - гендиректор артели, начальник и мастер участка.