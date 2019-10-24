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РИА Новости

Роскосмос ведет съемку со спутников места ЧП с дамбами в Красноярском крае

14:13 24.10.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края, в результате чего были затоплены общежития рабочих золотодобывающей артели
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края, в результате чего были затоплены общежития рабочих золотодобывающей артели
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Роскосмос сообщил, что со спутников следит за разрушенными дамбами в Красноярском крае.
"В период с 17 по 24 октября 2019 года осуществлен мониторинг следующих событий: (...) прорыв дамбы в Красноярском крае", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Кроме того, в рамках деятельности международной хартии по космосу и крупным катастрофам проведен мониторинг природных пожаров в Сирии, наводнения в Камеруне и прохождение тайфуна "Хагибис" в Японии. Кроме того, запланирована космическая съемка природных пожаров в США и лесных пожаров в Новосибирской области.
Утром 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 17 человек, судьба трех пока неизвестна. Арестованы трое подозреваемых по делу - гендиректор артели, начальник и мастер участка.
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
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