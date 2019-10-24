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РИА Новости

На пост мэра Симферополя претендуют девять человек

14:12 24.10.2019
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© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Симферополь, Крым
Вид на Симферополь, Крым
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Симферополь, Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Девять человек претендуют на пост главы администрации Симферополя, в их числе советник главы Крыма и министр информации и связи республики, сообщает горсовет.
Ранее депутаты городского совета удовлетворили заявление главы администрации Симферополя Натальи Маленко о досрочном сложении полномочий.
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"По результатам приема документов для участия в конкурсе в Симферопольский городской совет поступили документы от 9 человек, из которых 3 кандидата обратились с письменными заявлениями, содержащими просьбу о переносе срока приема документов по уважительным причинам", - говорится в сообщении.
Конкурс состоится 25 октября и будет транслироваться в прямом эфире телеканала "Крым 24" и на портале крымского правительства, где также будет организовано онлайн-голосование за кандидатов.
В частности, на пост главы администрации претендуют: советник главы Крыма по вопросам местного самоуправления города Симферополя Наталья Маленко, министр внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов, глава госкомитета по государственной регистрации и кадастру республики Александр Спиридонов, директор городских парков Антон Якулевич.
Кроме того, документы для участия в конкурсе подали предприниматель Степан Кискин, гендиректор управляющей компании "Новый Чехов" Валерий Турецкий, заместитель директора Единой республиканской тендерной компании Дмитрий Бондарев, региональный директор компании "Продекс" Антон Ганин, директор муниципального предприятия "Метроград" Елена Проценко.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что предложил всем главам администраций городов и районов республики сложить полномочия в целях формирования новой команды на местах. Те в свою очередь подали соответствующие заявления в свои советы.
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