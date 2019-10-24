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РИА Новости
Задержание Атамбаева

В Киргизии признали лишение Атамбаева неприкосновенности законным

14:11 24.10.2019 (обновлено: 14:13 24.10.2019)
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© Sputnik / Бактияр Бердибеков / Перейти в фотобанкОбращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
© Sputnik / Бактияр Бердибеков
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БИШКЕК, 24 окт - РИА Новости. Конституционная палата Верховного суда Киргизии признала законным лишение неприкосновенности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
Парламент Киргизии летом лишил неприкосновенности экс-президента Киргизии Атамбаева и выдвинул ряд обвинений в его адрес. В среду коллегия Конституционной палаты Верховного суда Киргизии, состоящая из 10 судей, приступила к рассмотрению ходатайства сторонников экс-президента, среди которых депутаты и юристы, о признании антиконституционным этого решения парламента. В четверг процесс продолжился. Он проходил в открытом режиме. В зале заседаний присутствовали журналисты и сторонники экс-главы государства.
"Конституционная палата постановила, что внесенные изменения в закон "О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики" не противоречат конституции", - зачитал решение председательствующий судья.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Алмазбек Атамбаев
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Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
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Задержание АтамбаеваАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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