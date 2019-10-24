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РИА Новости

"Газпром нефть" вложит 30 млрд руб в комплекс по производству катализаторов

14:09 24.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтоцистерна компании "Газпром Нефть"
Автоцистерна компании Газпром Нефть
© РИА Новости / Максим Блинов
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ОМСК, 24 окт - РИА Новости. "Газпром нефть" инвестирует 30 миллиардов рублей в комплекс по производству современных катализаторов для нефтепереработки на Омском НПЗ, сообщил журналистам глава нефтяной компании Александр Дюков.
В четверг на Омском НПЗ состоялся запуск строительства завода по производству современных катализаторов для нефтепереработки. Отвечая на вопрос об инвестициях в завод, Дюков сказал: "30 миллиардов рублей".

"Мы предполагаем, что не вся продукция пойдет на внутренний рынок, часть продукции мы планируем отправлять за рубеж", - сообщил он, уточнив, что катализаторы планируется поставлять в страны Ближнего Востока, Азии и СНГ.

"Мы считаем, что первые инвестиции в завод окупятся течение 7-8 лет с момента ввода в эксплуатацию. Первую прибыль планируем получить уже в первый год эксплуатации ", - добавил он.
Запуск в эксплуатацию нового комплекса на Омском НПЗ намечен на 2021 год, мощность составит 21 тысячу тонн продукции в год. Катализаторы позволят обеспечить повышение глубины переработки и выход светлых нефтепродуктов, а также производство моторных топлив стандарта Евро-5.
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Дюков также не исключил, что будет возможность увеличить мощности завода, а также, возможно, линейку катализаторов. По его словам, объем потребления катализаторов для нефтепереработки в России составляет порядка 22-24 тысяч тонн.
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