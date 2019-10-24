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РИА Новости
Культура

СМИ узнали, что Disney собирается снять ремейк комедии "Фокус-Покус"

15:23 24.10.2019
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© Фото : Walt Disney PicturesСара Джессика Паркер в фильме "Фокус-покус" (1993)
Сара Джессика Паркер в фильме Фокус-покус (1993)
© Фото : Walt Disney Pictures
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Студия Disney работает над ремейком комедии 1993 года "Фокус-покус" для своего потокового сервиса, сообщает Deadline.
Планируется, что сценарий напишет Джен Д'анджело, известная по сериалам "Трудоголики" и "Счастливы вместе".
Пока неизвестно, станет ли картина продолжением первого фильма. Но источник рассказал изданию, что в новой ленте могут снова появиться Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Наджими в роли сестер-ведьм.
Два года назад на Disney почти разработали проект ремейка "Фокуса-покуса", причем с новым актерским составом. Однако его так и не удалось реализовать.
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