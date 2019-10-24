СМИ узнали, что Disney собирается снять ремейк комедии "Фокус-Покус"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Студия Disney работает над ремейком комедии 1993 года "Фокус-покус" для своего потокового сервиса, . Студия Disney работает над ремейком комедии 1993 года "Фокус-покус" для своего потокового сервиса, сообщает Deadline.

Планируется, что сценарий напишет Джен Д'анджело, известная по сериалам "Трудоголики" и "Счастливы вместе".

Пока неизвестно, станет ли картина продолжением первого фильма. Но источник рассказал изданию, что в новой ленте могут снова появиться Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Наджими в роли сестер-ведьм.