Опрос показал, сколько украинцев отметили экономический рост в стране

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Менее 20% жителей Украины считают, что экономическое положение в стране улучшилось за 12 месяцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Опрос проводился с 19 по 22 октября на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 2,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.

"Восемнадцать процентов опрошенных считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в стране улучшилось, 47% говорят, что оно не изменилось, и 29% - утверждают, что ситуация ухудшилась. Подобные оценки и по финансовому положению семей: 17% - считают, что ситуация улучшилась, 53% - не увидели сдвигов и 30% - сказали об ухудшении. В динамике с начала года, количество тех, кто негативно оценивал экономическую ситуацию как в стране, так и в семье, уменьшилось вдвое", - говорится в тексте опроса, опубликованного на сайте "Рейтинга" в четверг.

Ранее кабинет министров Украины утвердил проект госбюджета на 2020 год с прогнозом роста экономики на 3,3%, инфляцией 6% и дефицитом в 2,09% ВВП. Верховная Рада приняла документ в первом чтении. Замглавы ЦБ Украины Дмитрий Сологуб называл этот проект консервативным. При этом он отмечал, что поданный в парламент проект госбюджета еще будет меняться, в том числе его макроэкономические параметры.