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РИА Новости

"Газпром нефть" построит в Омске завод по производству катализаторов

14:07 24.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСлияние рек Омь и Иртыш в Омске
Слияние рек Омь и Иртыш в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
ОМСК, 24 окт - РИА Новости. "Газпром нефть" намерена в 2021 году завершить строительство современного комплекса по производству отечественных катализаторов для ключевых процессов вторичной переработки нефти на Омском НПЗ, чтобы исключить зависимость от зарубежных поставок этой продукции, говорится в пресс-релизе нефтяной компании.
Катализаторы процессов нефтепереработки – это наноструктурированные вещества, которые ускоряют протекание химических реакций переработки нефти.

"Мы создаем в Омске первое в России высокотехнологичное производство катализаторов - на сегодняшний день комплексов такого масштаба в России не существует. Проект "Газпром нефти" обеспечит независимость российской переработки от поставок иностранных производителей катализаторов и стабильность производства качественного топлива. Современное оборудование и уникальные научные разработки российских ученых позволят выпускать продукцию, превосходящую по качеству и эффективности зарубежные аналоги", - сообщил председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, выступая на церемонии открытия завода.

В частности, речь идет о катализаторах каталитического крекинга, гидроочистки и гидрокрекинга. Они позволят обеспечить повышение глубины переработки и выход светлых нефтепродуктов, а также производство моторных топлив стандарта Евро-5, пояснили в компании. Мощность комплекса "Газпром нефти" составит 21 тысячу тонн продукции в год. Также предприятие сможет выпускать катализаторы для производства зимних сортов дизельного топлива.
"Газпром нефть" также отметила, что на сегодняшний день зависимость отечественной нефтеперерабатывающей отрасли от зарубежных поставок этой продукции доходит до 100% в зависимости от типа катализаторов.
Солнечные панели на Омском НПЗ
21 октября, 14:45РИА Новости
"Газпром нефть" начинает производить солнечную энергию на Омском НПЗ
АО "Газпромнефть-ОНПЗ" - дочернее предприятие "Газпром нефти", является одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России и одним из крупнейших в мире. Установленная мощность предприятия – порядка 22,23 миллиона тонн нефти в год. В 2018 году Омский НПЗ переработал 21 миллион тонн нефти. Доля выхода светлых нефтепродуктов составила 71,04%, а глубина переработки - 91%.
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