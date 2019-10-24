Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Зрительница циркового представления в Олонце, во время которого медведь напал на дрессировщика, рассказала подробности произошедшего.
Как отметила Галина Гурьева, во время выступления животное подкармливали, но, по всей видимости, ему захотелось получить больше еды.
По словам очевидицы, в зале не сразу поняли, что медведь проявляет агрессию, и подумали, что так задумано по сценарию номера. Обнаружив, что ситуация принимает опасный оборот, люди кинулись к выходу.
"Это был шок. Знаете, как ноги тряслись!" — призналась Гурьева в комментарии телеканалу "360".
Женщина добавила, что артисты также выглядели испуганными.
Инцидент произошел во время представления в цирке-шапито "Аншлаг". Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика. Другой сотрудник цирка начал бить животное ногами, однако отогнать хищника удалось лишь с помощью электрошокера.