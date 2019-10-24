Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Зрительница циркового представления в Олонце, во время которого медведь напал на дрессировщика, рассказала подробности произошедшего.

Как отметила Галина Гурьева, во время выступления животное подкармливали, но, по всей видимости, ему захотелось получить больше еды.

По словам очевидицы, в зале не сразу поняли, что медведь проявляет агрессию, и подумали, что так задумано по сценарию номера. Обнаружив, что ситуация принимает опасный оборот, люди кинулись к выходу.

"Это был шок. Знаете, как ноги тряслись!" — призналась Гурьева в комментарии телеканалу "360".

Женщина добавила, что артисты также выглядели испуганными.