Страны Сахеля обсудят с Россией помощь в борьбе с терроризмом в регионе

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Пять стран африканского региона Сахель (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) намерены обсудить с РФ предоставление помощи для борьбы с терроризмом в регионе и вопросы развития группы пяти, сообщил РИА Новости глава постоянного секретариата G5 Маман Самбо Сидику.

"Я уверен, что мы обсудим с российскими властями, каким лучшим способом они могут нам помочь. Речь идет о настоящем сотрудничестве для помощи нам побороть угрозу терроризма, а также для помощи с развитием, которое является корнем ряда проблем, с которыми мы сталкиваемся", - ответил Сидику на полях саммита "Россия — Африка" на вопрос о том, приветствует ли он помощь России странам Сахеля.

По его словам, регион не может справиться с угрозами терроризма "без такой страны, как Россия", значимого члена СБ ООН, которая также может оказать важную помощь в принятии необходимых решений.

"Мы более, чем счастливы быть здесь, я скажу это президенту РФ.... Это первая подобная встреча в России...", - сказал чиновник.

Формат G5 Sahel был создан в 2014 году Мавританией, Мали, Буркина-Фасо, Нигером и Чадом для обсуждения вопросов развития и безопасности в регионе.