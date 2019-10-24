Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T14:06Z
https://ria.ru/20191024/1560167147.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156015/42/1560154218_0:95:2769:1653_1036x0_80_0_0_aa91983c4375409a6ada85fc4553b029.jpg
РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Страны Сахеля обсудят с Россией помощь в борьбе с терроризмом в регионе

14:06 24.10.2019
140
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования с главами делегаций государств-участников саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования с главами делегаций государств-участников саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Пять стран африканского региона Сахель (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) намерены обсудить с РФ предоставление помощи для борьбы с терроризмом в регионе и вопросы развития группы пяти, сообщил РИА Новости глава постоянного секретариата G5 Маман Самбо Сидику.
"Я уверен, что мы обсудим с российскими властями, каким лучшим способом они могут нам помочь. Речь идет о настоящем сотрудничестве для помощи нам побороть угрозу терроризма, а также для помощи с развитием, которое является корнем ряда проблем, с которыми мы сталкиваемся", - ответил Сидику на полях саммита "Россия — Африка" на вопрос о том, приветствует ли он помощь России странам Сахеля.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 11:09Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Путин рассказал о военном сотрудничестве с африканскими странами
По его словам, регион не может справиться с угрозами терроризма "без такой страны, как Россия", значимого члена СБ ООН, которая также может оказать важную помощь в принятии необходимых решений.
"Мы более, чем счастливы быть здесь, я скажу это президенту РФ.... Это первая подобная встреча в России...", - сказал чиновник.
Формат G5 Sahel был создан в 2014 году Мавританией, Мали, Буркина-Фасо, Нигером и Чадом для обсуждения вопросов развития и безопасности в регионе.
Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Россия - Африка в Сочи
Вчера, 11:08Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Путин рассказал, что мешает развитию стран Африки
501000
Обсудить 0
Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаСахельАфрикаРоссияВ мире
Рекомендуем
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона заявил о планах вернуть Турцию на орбиту Запада
РИА
Новости
Киев
Опрос показал, в чем украинцы видят наибольшую угрозу для страны
Мария Пейчинович-Бурич
В Совете Европы считают, что нужно срочно определить нормы в отношении ИИ
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
США лишают евро возможности стать мировой резервной валютой, заявил Сечин
Лента
новостей
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин
Сечин предположил, кто стоит за атаками на саудовские НПЗ
Съезд РСПП
Испанский суд начал расследование по еще одному делу Фридмана
Киев
Большинство украинцев отметили ухудшение ситуации с ценами, показал опрос
Флаги стран-участниц ЕАЭС на фоне мечети Хазрет Султан в Нур-Султане, где прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета
Киргизия стала менее уязвимой после вступления в ЕАЭС, заявил посол
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Страны Сахеля хотят обсудить с Путиным размещение военных советников
Жители города Айн-аль-Араб (Кобани - курдский язык) расположенный на сирийско-турецкой границе
Курды заявили о готовности обсуждать присоединение к сирийской армии
Украина
Опрос показал, сколько украинцев отметили экономический рост в стране
Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии
Египет и Эфиопия урегулировали инцидент вокруг заявлений о плотине на Ниле
Объединенная следственная группа (JIT) во время презентации предварительных выводов. 24 мая 2018
Немецкий детектив отозвал предложение о передаче доказательств по МН17
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
Лента новостейМолния