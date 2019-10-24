Киргизия стала менее уязвимой после вступления в ЕАЭС, заявил посол

"Кыргызстан как страна, которая позже вступила в ЕАЭС, на себе почувствовала все его положительные моменты в части экономического сотрудничества, культурно-образовательного уровня и так далее. То есть я могу смело сказать о том, что вступив в ЕАЭС, Кыргызстан стал менее уязвим во многих отношениях, потому что это интеграционное объединение дает возможности и открывает новые границы сотрудничества, прежде всего в экономическом плане, в культурно-образовательном плане", - заявил посол в ходе видеомоста "ЕАЭС: перспективные направления взаимодействия" в МИА "Россия сегодня".