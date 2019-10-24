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РИА Новости

Киргизия стала менее уязвимой после вступления в ЕАЭС, заявил посол

14:03 24.10.2019
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© Радио Sputnik, Олег ОбуховФлаги стран-участниц ЕАЭС на фоне мечети Хазрет Султан в Нур-Султане, где прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета
Флаги стран-участниц ЕАЭС на фоне мечети Хазрет Султан в Нур-Султане, где прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета
© Радио Sputnik, Олег Обухов
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Киргизия после вступления в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) почувствовала положительные моменты экономического сотрудничества, стала менее уязвима во многих отношениях, сказал посол страны в России Аликбек Джекшенкулов.
В Москве 25 октября пройдет заседание глав правительств стран Евразийского экономического союза.
"Кыргызстан как страна, которая позже вступила в ЕАЭС, на себе почувствовала все его положительные моменты в части экономического сотрудничества, культурно-образовательного уровня и так далее. То есть я могу смело сказать о том, что вступив в ЕАЭС, Кыргызстан стал менее уязвим во многих отношениях, потому что это интеграционное объединение дает возможности и открывает новые границы сотрудничества, прежде всего в экономическом плане, в культурно-образовательном плане", - заявил посол в ходе видеомоста "ЕАЭС: перспективные направления взаимодействия" в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что для Киргизии особенно важны условия пребывания граждан страны в России и в других странах ЕАЭС.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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