В Москве можно будет увидеть топ-лоты осенних русских торгов Sotheby's

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Произведения русских художников, которые будут выставлены на аукцион Sotheby's в Лондоне, покажут в Москве 25 и 26 октября в Государственном музее архитектуры имени Щусева, сообщил на пресс-конференции глава аукциона русской живописи Sotheby's в Лондоне Рето Барметтлер.

Он отметил, что в числе топ-лотов редкая работа авангардиста Ивана Клюна "Сферический супрематизм", стартовая цена которой – 2,5-3,5 миллионов фунтов стерлингов.

"Это действительно произведение музейного уровня, на мой взгляд. Работы Клюна, соратника Малевича, крайне редко встречаются на рынке искусства, все его произведения находятся или в Третьяковской галерее, или в музее в Салониках. Причина в том, что его наследие в 60-х годах купил греческий коллекционер Георгий Костаки, который, когда покинул СССР, оставил большую часть коллекции Третьяковской галерее. Это одна из немногих работ, которая не попала в музей", - рассказал Барметтлер.

Он также сказал, что стоит обратить внимание на картину Константина Юона "Древний град Углич" (эстимейт – 600-800 тысяч фунтов стерлингов), которая ранее была известна только по черно-белой фотографии из архива художника.

Также на торги будут выставлены "Натюрморт с кувшином и иконой" Михаила Ларионова (1,2-1,8 миллиона фунтов стерлингов), "Портрет художника Леонарда Бунатьяна" Петра Кончаловского, "Два букета", "Портрет Фаризет Гилельс" Роберта Фалька, "Портрет адмирала Оскара фон Кремера" Бориса Кустодиева и другие.