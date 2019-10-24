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РИА Новости
Культура

В Москве можно будет увидеть топ-лоты осенних русских торгов Sotheby's

14:02 24.10.2019 (обновлено: 14:04 24.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТоп-лоты русских торгов Sotheby's
Топ-лоты русских торгов Sotheby's
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Произведения русских художников, которые будут выставлены на аукцион Sotheby's в Лондоне, покажут в Москве 25 и 26 октября в Государственном музее архитектуры имени Щусева, сообщил на пресс-конференции глава аукциона русской живописи Sotheby's в Лондоне Рето Барметтлер.
Он отметил, что в числе топ-лотов редкая работа авангардиста Ивана Клюна "Сферический супрематизм", стартовая цена которой – 2,5-3,5 миллионов фунтов стерлингов.
"Это действительно произведение музейного уровня, на мой взгляд. Работы Клюна, соратника Малевича, крайне редко встречаются на рынке искусства, все его произведения находятся или в Третьяковской галерее, или в музее в Салониках. Причина в том, что его наследие в 60-х годах купил греческий коллекционер Георгий Костаки, который, когда покинул СССР, оставил большую часть коллекции Третьяковской галерее. Это одна из немногих работ, которая не попала в музей", - рассказал Барметтлер.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор музея имени А. В. Щусева Елизавета Лихачева (слева), глава аукциона русской живописи Sothebys в Лондоне Рето Барметтлер возле картины Ивана Клюна "Сферический супрематизм"
Директор музея имени А. В. Щусева Елизавета Лихачева (слева), глава аукциона русской живописи Sothebys в Лондоне Рето Барметтлер возле картины Ивана Клюна Сферический супрематизм
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор музея имени А. В. Щусева Елизавета Лихачева (слева), глава аукциона русской живописи Sothebys в Лондоне Рето Барметтлер возле картины Ивана Клюна "Сферический супрематизм"
Он также сказал, что стоит обратить внимание на картину Константина Юона "Древний град Углич" (эстимейт – 600-800 тысяч фунтов стерлингов), которая ранее была известна только по черно-белой фотографии из архива художника.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПосетители возле картины художника Михаила Ларионова "Натюрморт с кувшином и иконой"
Посетители возле картины художника Михаила Ларионова Натюрморт с кувшином и иконой
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Посетители возле картины художника Михаила Ларионова "Натюрморт с кувшином и иконой"
Также на торги будут выставлены "Натюрморт с кувшином и иконой" Михаила Ларионова (1,2-1,8 миллиона фунтов стерлингов), "Портрет художника Леонарда Бунатьяна" Петра Кончаловского, "Два букета", "Портрет Фаризет Гилельс" Роберта Фалька, "Портрет адмирала Оскара фон Кремера" Бориса Кустодиева и другие.
Аукцион пройдет в Лондоне 26 ноября.
Картина Николая Фешина Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо
22 октября, 18:02Культура
Топ-лотом "русских" торгов Christie's станет картина Николая Фешина
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КультураНовости культурыВыставкиГосударственный музей архитектуры имени ЩусеваSotheby'sБорис КустодиевПетр КончаловскийМоскваСалоникиУглич
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Топ-лотом "русских" торгов Christie's станет картина Николая Фешина
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