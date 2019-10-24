В Нижегородской области столкнулись тепловоз и грузовик с химвеществами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Маневровый тепловоз и грузовик столкнулись на железнодорожном переезде в Дзержинске, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
"В четверг около 13 часов на Игумновском шоссе в Дзержинске произошло столкновение маневрового тепловоза и грузового автомобиля на нерегулируемом железнодорожном переезде. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на движение поездов происшествие не повлияло.
"Большегруз перевозил химические вещества, однако разлива не произошло. У большегруза повреждено колесо и передний бампер. Угрозы жизни и здоровью населения нет", - заявили в Единой дежурно-диспетчерской службе по городу Дзержинску, подчеркнув, что на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.