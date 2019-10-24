Чувашия увеличила объемы финансирования государственных программ

ЧЕБОКСАРЫ, 24 окт – РИА Новости. Кабинет министров Чувашии на заседании в среду принял решение об увеличении объемов финансирования ряда госпрограмм республики в 2019 году и в плановый период 2020 и 2021 годов, говорится в сообщении пресс-службы администрации главы Чувашской Республики.

В частности, скорректированы объемы финансирования госпрограммы "Социальная поддержка граждан".

Как проинформировал министр труда и социальной защиты Чувашии Сергей Димитриев, увеличиваются объемы финансирования мероприятий по социальной поддержке ветеранов труда.

Дополнительные средства направляются на ежемесячную денежную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Кроме того, увеличиваются расходы на предоставление 100% денежной компенсации стоимости проезда к месту проведения программного гемодиализа и обратно, а также на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания.

Общий объем финансирования госпрограммы, в которой в том числе содержатся мероприятия, реализуемые в рамках национального проекта "Демография", на 2019-2035 годы составляет 122,2 миллиарда рублей.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев на заседании подчеркнул, что каждый рубль должен быть направлен в адрес получателей своевременно и без сбоев. Он напомнил, что только в 2019 году на социальную политику предусмотрено более 14 миллиардов рублей.

Претерпели изменения также объемы госпрограммы республики "Содействие занятости населения".

Общий объем ее финансирования составляет 18,3 миллиарда рублей до 2035 года с увеличением в 2019 году на 11,5 миллиона рублей. На 2020 год предусмотрен 1,09 миллиарда рублей. Увеличиваются объемы финансирования мероприятий государственной программы "Содействие занятости населения", подпрограммы "Безопасный труд", а также по направлению подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан".

"На содействие занятости населения направляем огромные средства. Тех, кто по разным причинам увольняется и встает на учет в службу занятости, надо своевременно переобучить за счет программ. Важно, чтобы они получили дополнительную компетенцию и своевременно трудоустроились. Отраслевые министры должны определиться, по каким организациям есть угрозы сокращения, и принять превентивные меры", – заявил Игнатьев, слова которого приводит пресс-служба.