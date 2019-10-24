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РИА Новости
Чувашская республика

Чувашия увеличила объемы финансирования государственных программ

14:01 24.10.2019 (обновлено: 14:02 24.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЧЕБОКСАРЫ, 24 окт – РИА Новости. Кабинет министров Чувашии на заседании в среду принял решение об увеличении объемов финансирования ряда госпрограмм республики в 2019 году и в плановый период 2020 и 2021 годов, говорится в сообщении пресс-службы администрации главы Чувашской Республики.
В частности, скорректированы объемы финансирования госпрограммы "Социальная поддержка граждан".
Как проинформировал министр труда и социальной защиты Чувашии Сергей Димитриев, увеличиваются объемы финансирования мероприятий по социальной поддержке ветеранов труда.
Дополнительные средства направляются на ежемесячную денежную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.
Кроме того, увеличиваются расходы на предоставление 100% денежной компенсации стоимости проезда к месту проведения программного гемодиализа и обратно, а также на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания.
Общий объем финансирования госпрограммы, в которой в том числе содержатся мероприятия, реализуемые в рамках национального проекта "Демография", на 2019-2035 годы составляет 122,2 миллиарда рублей.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев на заседании подчеркнул, что каждый рубль должен быть направлен в адрес получателей своевременно и без сбоев. Он напомнил, что только в 2019 году на социальную политику предусмотрено более 14 миллиардов рублей.
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Претерпели изменения также объемы госпрограммы республики "Содействие занятости населения".
Общий объем ее финансирования составляет 18,3 миллиарда рублей до 2035 года с увеличением в 2019 году на 11,5 миллиона рублей. На 2020 год предусмотрен 1,09 миллиарда рублей. Увеличиваются объемы финансирования мероприятий государственной программы "Содействие занятости населения", подпрограммы "Безопасный труд", а также по направлению подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан".
"На содействие занятости населения направляем огромные средства. Тех, кто по разным причинам увольняется и встает на учет в службу занятости, надо своевременно переобучить за счет программ. Важно, чтобы они получили дополнительную компетенцию и своевременно трудоустроились. Отраслевые министры должны определиться, по каким организациям есть угрозы сокращения, и принять превентивные меры", – заявил Игнатьев, слова которого приводит пресс-служба.
Увеличены также на 214,4 миллиона рублей объемы программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2019 год.
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Чувашская республикаМихаил Игнатьев
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