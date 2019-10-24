Мосгорсуд сохранил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян

Мария Хачатурян, обвиняемая в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мосгорсуд до конца года продлил запрет на выходы ночью из дома младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку девушка несовершеннолетняя. "Ходатайство следователя удовлетворить, продлить запрет определенных действий до 28 декабря", - огласил решение судья Дмитрий Гордеев.

Ранее аналогичное решение он принял в отношении двух ее старших сестер. По условию меры пресечения, обвиняемые должны своевременно являться к следователю и в суд, также им запрещено покидать дом в ночное время.

Расследование дела уже завершено, обвиняемые знакомятся с материалами.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии.

СК после проверки действий Хачатуряна на признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 117, 132 и 133 (истязание и сексуальные преступления) не стал возбуждать дело против Хачатуряна в связи с его смертью. При этом судмедэкспертизой были установлены факты морального, физического и сексуального насилия Хачатуряна над своими дочерьми.