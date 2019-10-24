Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T14:00Z
https://ria.ru/20191024/1560166837.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155592/84/1555928456_0:253:3077:1984_1036x0_80_0_0_0b73bf8c24707f6c7bbc07262cc40462.jpg
РИА Новости

Мосгорсуд сохранил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян

14:00 24.10.2019
1035
© АГН "Москва" / Александр АвиловМария Хачатурян, обвиняемая в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
Мария Хачатурян, обвиняемая в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
© АГН "Москва" / Александр Авилов
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мосгорсуд до конца года продлил запрет на выходы ночью из дома младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Кадр из видео следственного эксперимента с участием сестер Хачатурян
8 октября, 16:15РИА Новости
Сестры Хачатурян показали, как убивали отца
Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку девушка несовершеннолетняя. "Ходатайство следователя удовлетворить, продлить запрет определенных действий до 28 декабря", - огласил решение судья Дмитрий Гордеев.
Ранее аналогичное решение он принял в отношении двух ее старших сестер. По условию меры пресечения, обвиняемые должны своевременно являться к следователю и в суд, также им запрещено покидать дом в ночное время.
Расследование дела уже завершено, обвиняемые знакомятся с материалами.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии.
СК после проверки действий Хачатуряна на признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 117, 132 и 133 (истязание и сексуальные преступления) не стал возбуждать дело против Хачатуряна в связи с его смертью. При этом судмедэкспертизой были установлены факты морального, физического и сексуального насилия Хачатуряна над своими дочерьми.
Кристина и Ангелина Хачатурян в Басманном суде Москвы
1 октября, 04:29РИА Новости
Племянник Хачатуряна "не увидел ничего плохого" в ролике с издевательствами
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что суд должен принять во внимание обстоятельства насилия отца над девушками.
501015
Обсудить 0
Дело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеТатьяна МоскальковаМосковский городской судРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Эдвард Сноуден
Сноуден рассказал, как оказался в "ловушке" в России
РИА
Новости
Машина Следственного комитета РФ
В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы
Коридор в больнице
В Тюмени пожилой мужчина умер в коридоре поликлиники
Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
В Чечне похоронят трех братьев, погибших в перестрелке в Ростовской области
Лента
новостей
Полиция
В Архангельске убили мать шестерых детей
Участник движения Новое величие Сергей Гаврилов в Люблинском суде Москвы
Суд заочно арестовал сбежавшего на Украину фигуранта дела "Нового величия"
Пепельница на балконе
Житель Челябинской области засудил соседку за курение на балконе
Екатерина Конопенко
Детского тренера с Урала, уволенную за откровенные фото, вызвали на допрос
Автомобили полиции
В Нижегородской области столкнулись тепловоз и грузовик с химвеществами
Мария Хачатурян
Мосгорсуд продлил двум сестрам Хачатурян запрет на ночные прогулки
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Медведь напал на дрессировщика в Карелии
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Деньги
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
Лента новостейМолния