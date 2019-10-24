США лишают евро возможности стать мировой резервной валютой, заявил Сечин

ВЕРОНА (Италия), 24 окт - РИА Новости. Рост влияния США на функционирование европейской банковской системы приводит к потере возможности становления евро как мировой резервной валюты, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Увеличение влияния США на функционирование европейской банковской системы приводит не только к снижению её эффективности, но и к потере возможности становления евро как мировой резервной валюты", - сказал Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме.

По его словам, регулирующие органы США все чаще и масштабнее используют штрафы в качестве инструмента давления на европейские банки. Так, только за период с 2008 по 2018 годы регуляторы США наложили порядка 18 миллиардов долларов штрафов на европейские банки.

"Американские регуляторы, пользуясь экстерриториальностью своего законодательства, обвиняют европейские банки в нарушении американских санкций против Ирана и других стран или в якобы отмывании денег", - указал топ-менеджер.

Под угрозой штрафов и исключения из системы долларовых расчетов банки Европы вынуждены, игнорируя собственные бизнес-интересы, расторгать контакты со странами, неугодными США, посетовал глава "Роснефти".

"В условиях, когда США манипулируют процентными ставками и злоупотребляют положением в мировой экономике, необходимо ещё раз задаться вопросом, должен ли доллар быть мировой резервной и торговой валютой?" - спросил Сечин.