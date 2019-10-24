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РИА Новости
Война в Сирии

Глава Пентагона заявил о планах вернуть Турцию на орбиту Запада

13:56 24.10.2019
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что Анкара движется в неверном направлении по отношению к союзникам по НАТО, сближаясь больше с Россией, чем с Западом.
"Турция всех нас поставила в очень ужасную ситуацию ... Турция по отношению к союзникам (по НАТО) движется в неверном направлении. По ряду вопросов мы видим, что они вращаются ближе к российской орбите, чем к западной орбите. Я думаю, что это печально и нам нужно работать вместе, чтобы укрепить наше сотрудничество с Турцией и убедиться в том, что они вновь станут сильным и надежным, ответственным союзником, которым были раньше", - сказал он, выступая на мероприятии американского Фонда Маршалла (German Marshall Fund) в Брюсселе.
"Мы должны продолжать работать сообща, мы должны обратиться к правильным людям в Турции и продолжать налаживать эти связи", - добавил Эспер, отвечая на вопрос о возможном развитии дельнейших отношений с Турцией.
Он отметил, что сейчас в отношениях с Турцией наблюдается "неровный период". "Я думаю, нам нужен план на долгосрочный период. Нам нужно убедиться, что нам удастся вернуть Турцию на другой путь", - добавил он.
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Напряженность в отношениях между США и Турцией ранее возникла из-за покупки Анкарой комплексов С-400. Еще одним поводом послужила турецкая операция в Сирии.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
На прошлой неделе США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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