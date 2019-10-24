Сечин заявил, что принципы работы МВФ, возможно, нуждаются в корректировке

ВЕРОНА (Италия), 24 окт - РИА Новости. Политика Международного валютного фонда (МВФ) вызывает вопросы: в последние годы его деятельность все чаще коррелирует с интересами США, возможно, принципы его работы нуждаются в корректировке, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Вызывает вопросы и политика Международного валютного фонда, который был создан для содействия расширению и сбалансированному росту международной торговли и развития производительных ресурсов всех стран-членов", - сказал Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

"В последние годы его деятельность всё чаще коррелирует с интересами США, а эффективность его рекомендаций для выхода из кризисных ситуаций снижается", - отметил он.

Будущее МВФ и других международных финансовых институтов связано с необходимостью поиска нового баланса между их участниками, с учетом растущего вклада Европейского союза, БРИКС и развивающихся стран в мировую экономику, указал топ-менеджер.