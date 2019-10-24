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РИА Новости

Сечин заявил, что принципы работы МВФ, возможно, нуждаются в корректировке

13:56 24.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлавный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВЕРОНА (Италия), 24 окт - РИА Новости. Политика Международного валютного фонда (МВФ) вызывает вопросы: в последние годы его деятельность все чаще коррелирует с интересами США, возможно, принципы его работы нуждаются в корректировке, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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"Вызывает вопросы и политика Международного валютного фонда, который был создан для содействия расширению и сбалансированному росту международной торговли и развития производительных ресурсов всех стран-членов", - сказал Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
"В последние годы его деятельность всё чаще коррелирует с интересами США, а эффективность его рекомендаций для выхода из кризисных ситуаций снижается", - отметил он.
Будущее МВФ и других международных финансовых институтов связано с необходимостью поиска нового баланса между их участниками, с учетом растущего вклада Европейского союза, БРИКС и развивающихся стран в мировую экономику, указал топ-менеджер.
"Возможно, принципы их работы нуждаются в корректировке", - подчеркнул Сечин.
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ВеронаРоснефтьМВФИгорь СечинИталияЭкономика
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