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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Кобылкин призвал Россию и Африку подумать о финансировании геологоразведки

13:55 24.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на экономическом форуме "Россия - Африка" в Сочи
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на экономическом форуме Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на экономическом форуме "Россия - Африка" в Сочи
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Правительства и бизнес России и стран Африки должны разработать совместные схемы финансирования геологоразведки на континенте, сообщил в ходе форума "Россия-Африка" министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
По его словам, Советский Союз вложил много средств в развитие геологии в Африке, в том числе финансируя эти работы из бюджета. Однако сейчас для добычи полезных ископаемых на континенте нужно разрабатывать другие схемы.
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"Это должна быть абсолютно дорога с двусторонним движением. Мы должны находить совместные варианты. Не должно быть так, как сегодня зачастую существует: банки сидят с огромным количеством денежных средств, не зная, куда проинвестировать и получить максимальную отдачу; компании сидят со своими специалистами и с желанием работать и расширять свою географию на многих территориях; а страны ждут каких-то других. Этого точно не должно быть", - заявил Кобылкин.
Он добавил, что "когда люди с мозгами встречаются с людьми с деньгами, обязательно создаются правильные шаги и правильные схемы".
"Я думаю, что у нас все для этого есть. Главное, есть желание лидеров наших государств", - заявил Кобылкин.
Экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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