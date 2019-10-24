Кобылкин призвал Россию и Африку подумать о финансировании геологоразведки

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на экономическом форуме "Россия - Африка" в Сочи

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на экономическом форуме "Россия - Африка" в Сочи

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Правительства и бизнес России и стран Африки должны разработать совместные схемы финансирования геологоразведки на континенте, сообщил в ходе форума "Россия-Африка" министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

По его словам, Советский Союз вложил много средств в развитие геологии в Африке, в том числе финансируя эти работы из бюджета. Однако сейчас для добычи полезных ископаемых на континенте нужно разрабатывать другие схемы.

"Это должна быть абсолютно дорога с двусторонним движением. Мы должны находить совместные варианты. Не должно быть так, как сегодня зачастую существует: банки сидят с огромным количеством денежных средств, не зная, куда проинвестировать и получить максимальную отдачу; компании сидят со своими специалистами и с желанием работать и расширять свою географию на многих территориях; а страны ждут каких-то других. Этого точно не должно быть", - заявил Кобылкин.

Он добавил, что "когда люди с мозгами встречаются с людьми с деньгами, обязательно создаются правильные шаги и правильные схемы".

"Я думаю, что у нас все для этого есть. Главное, есть желание лидеров наших государств", - заявил Кобылкин.