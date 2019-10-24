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РИА Новости

Госдума установила особенности исполнения бюджета в 2020 году

13:55 24.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Первый заместитель председателя правительства РФ министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Госдума приняла закон об установлении особенностей исполнения федерального бюджета РФ в 2020 году, продлив на этот год правовые основания для расходования остатков средств.
Во-первых, это увеличение средств на реализацию решений президента и правительства РФ, касающихся обеспечения отдельных мероприятий в сфере национальной обороны, безопасности и правоохранительной деятельности и развития ОПК. Во-вторых, это оплата госконтрактов, расчеты по которым в 2019 году осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств. В-третьих, остатки могут быть направлены на увеличение резервного фонда правительства за счет переноса всех иных ("несвязанных") остатков 2019 года.
Закон также допускает, что остатки средств федерального бюджета, которые не были использованы в 2019 году для реализации нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, будут направлены в 2020 году на те же цели.
Помимо этого, на оказание финансовой помощи регионам в 2020 году документом разрешается направлять остатки средств федерального бюджета в случае неполного использования дотаций на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов в 2019 году.
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Как пояснял ранее РИА Новости зампредседателя думского комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский. это очень важно с точки зрения поддержки региональных бюджетов. Уровень бюджетной обеспеченности у регионов разный, и им необходимо как можно раньше знать, на какую поддержку из федерального бюджета они могут рассчитывать, отмечал он.
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