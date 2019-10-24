Киев признает свидетельства о смерти и рождении, выданные в ДНР и ЛНР

КИЕВ, 24 окт - РИА Новости. Кабмин Украины принял решение о признании отдельных справок, выданных медицинскими и судебно-медицинскими учреждениями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте украинского правительства в четверг.
Решение, в частности, касается свидетельств о смерти и рождении граждан.
"Вопрос о подтверждении фактов рождения и смерти на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, будет рассматривать специально созданная комиссия", - говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что признание отдельных документов ДНР и ЛНР не означает признания "власти оккупантов".
При принятии решения кабмин учел положения "Намибийских исключений" ООН, а также закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".