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РИА Новости

Киев признает свидетельства о смерти и рождении, выданные в ДНР и ЛНР

13:49 24.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 24 окт - РИА Новости. Кабмин Украины принял решение о признании отдельных справок, выданных медицинскими и судебно-медицинскими учреждениями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте украинского правительства в четверг.
Решение, в частности, касается свидетельств о смерти и рождении граждан.
"Вопрос о подтверждении фактов рождения и смерти на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, будет рассматривать специально созданная комиссия", - говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что признание отдельных документов ДНР и ЛНР не означает признания "власти оккупантов".
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При принятии решения кабмин учел положения "Намибийских исключений" ООН, а также закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".
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