Сечин рассказал о шоках, способных спровоцировать мировую рецессию

ВЕРОНА (Италия), 24 окт - РИА Новости. Мировая экономика впервые в истории столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать глобальную рецессию, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
"Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США с Китаем, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти", - сказал Сечин.
По его словам, все эти факторы отмечаются на фоне ослабления денежно-кредитной политики и снижения ставок центральными банками крупнейших экономик мира.
"Односторонние действия США оказывают серьезное негативное влияние на мировую экономику и ведут к потере взаимного доверия, о чем, кстати, также заявила на днях новый директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева", - отметил глава крупнейшей российской нефтекомпании.
Сечин напомнил, что за последние 12 месяцев прогнозы роста мировой экономики и торговли пересмотрены в сторону понижения на 0,2-0,4 процентных пункта. К ослаблению своих валют или снижению процентных ставок вынужден прибегнуть целый ряд стран, в частности, Индия, Таиланд, Новая Зеландия, а также Китай, который США обвиняют в валютных манипуляциях, отметил он.
"Дальнейшие шаги по ослаблению национальных валют увеличивают вероятность глобальной валютной войны с крайне непредсказуемыми последствиями", - посетовал Сечин.
"На фоне предстоящих через год выборов администрация США может принять новые меры, чтобы "сделать Америку великой". Так, около двух недель назад ФРС США объявила о планах направлять ежемесячно до 60 миллиардов долларов на приобретение долговых обязательств правительства США для финансирования бюджета. Это приведет к избыточному вливанию долларов в мировую экономику", - заключил глава "Роснефти".