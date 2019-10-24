Сечин рассказал о шоках, способных спровоцировать мировую рецессию

Председатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым

ВЕРОНА (Италия), 24 окт - РИА Новости. Мировая экономика впервые в истории столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать глобальную рецессию, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

"Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США с Китаем, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти", - сказал Сечин.

По его словам, все эти факторы отмечаются на фоне ослабления денежно-кредитной политики и снижения ставок центральными банками крупнейших экономик мира.

"Односторонние действия США оказывают серьезное негативное влияние на мировую экономику и ведут к потере взаимного доверия, о чем, кстати, также заявила на днях новый директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева", - отметил глава крупнейшей российской нефтекомпании.

Сечин напомнил, что за последние 12 месяцев прогнозы роста мировой экономики и торговли пересмотрены в сторону понижения на 0,2-0,4 процентных пункта. К ослаблению своих валют или снижению процентных ставок вынужден прибегнуть целый ряд стран, в частности, Индия, Таиланд, Новая Зеландия, а также Китай, который США обвиняют в валютных манипуляциях, отметил он.

"Дальнейшие шаги по ослаблению национальных валют увеличивают вероятность глобальной валютной войны с крайне непредсказуемыми последствиями", - посетовал Сечин.