Межгосударственные отношения России и республики Маврикий

Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Маврикий Ситанах Лачминараиду во время встречи. 14 ноября 2017

В августе 2014 году Маврикий с рабочей поездкой посетил специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов. В ходе поездки он был принят президентом Раджкесвуром Пурриагом.

В октябре 2017 года спикер Национального собрания республики Маврикий Санти Бай Хануманжи приняла участие в работе 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

В рамках проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов ( 14-22 октября 2017 года ) Москву посетил министр молодежи и спорта Маврикия Жан Туссэн, а маврикийская молодежная делегация приняла непосредственное участие в мероприятиях в Сочи.

В ноябре 2017 года Москву с рабочим визитом посетил министр иностранных дел, региональной интеграции и внешней торговли Маврикия Сатанах Лачминараиду. Прошли его переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

В марте 2018 года Маврикий для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 50-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, посетили заместитель председателя Комитета по международным делам Государственной Думы РФ Светлана Журова, директор Департамента Африки МИД России Андрей Кемарский. В Порт-Луи состоялись их встречи со спикером Национального собрания Санти Бай Хануманджи и министром иностранных дел Сатанахом Лачминараиду.

22 октября 2019 года в Сочи состоялась встреча спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с исполняющим обязанности президента республики Маврикий Парамасивумом Пиллэем Ваяпури, прибывшим для участия в работе экономического форума и саммита Россия-Африка.

Москва и Порт-Луи успешно взаимодействуют в рамках ООН, других авторитетных международных форумов. Подходы двух стран к задачам формирования более безопасной и справедливой системы международных отношений, укрепления центральной роли ООН и ее Совета Безопасности в мировых делах близки или совпадают.

Объем взаимной торговли небольшой. По данным ФТС РФ, в 2018 году объем взаимной торговли составил 12,2 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 4,4 миллиона долларов и импорт – 7,8 миллиона долларов.

Среди экспортируемых товаров удобрения, изделия из черных металлов, инструменты и др.

Импорт представлен предметами одежды, сахаром и кондитерскими изделиями из сахара, готовыми продуктами из зерна злаков, муки, крахмала или молока; съедобные фрукты и орехи; готовыми продуктами из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных и др.

В маврикийском офшоре зарегистрированы несколько российских и совместных российско-маврикийских компаний.

Маврикийские компании заинтересованы в поставках рыбной продукции, фруктов и орехов, в совместных проектах в металлоперерабатывающей и легкой промышленности.

В апреле 2016 года вступило в силу соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Маврикий о взаимной отмене визовых требований, подписанное 23 декабря 2015 года.

По данным Статистического управления Маврикия, в 2018 году турпоток на Маврикий из России составил 11 006 туристов , что на 1,7% меньше чем в 2017 году.

В марте 2018 года на Маврикии прошла Русская культурная неделя , в рамках которой были организованы выступления российских творческих коллективов, показ документальных и художественных фильмов.

В сентябре 2019 года в Национальной библиотеке Маврикия был открыт "русский уголок" . В состав "русского уголка" вошли 200 книг с произведениями русских писателей и поэтов – Александра Пушкина, Федора Достоевского, Антона Чехова, Льва Толстого, Николая Гоголя, Ивана Тургенев, Афанасия Фета и многих других.