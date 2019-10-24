Межгосударственные отношения России и республики Маврикий

Дипломатические отношения между СССР и республикой Маврикий были установлены 17 марта 1968 года.
Россию и Маврикий связывают многолетние дружественные отношения. Успешно развивается политический диалог.
В августе 2014 году Маврикий с рабочей поездкой посетил специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов. В ходе поездки он был принят президентом Раджкесвуром Пурриагом.
В октябре 2017 года спикер Национального собрания республики Маврикий Санти Бай Хануманжи приняла участие в работе 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.
В рамках проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (14-22 октября 2017 года) Москву посетил министр молодежи и спорта Маврикия Жан Туссэн, а маврикийская молодежная делегация приняла непосредственное участие в мероприятиях в Сочи.
В ноябре 2017 года Москву с рабочим визитом посетил министр иностранных дел, региональной интеграции и внешней торговли Маврикия Сатанах Лачминараиду. Прошли его переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.
В марте 2018 года Маврикий для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 50-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, посетили заместитель председателя Комитета по международным делам Государственной Думы РФ Светлана Журова, директор Департамента Африки МИД России Андрей Кемарский. В Порт-Луи состоялись их встречи со спикером Национального собрания Санти Бай Хануманджи и министром иностранных дел Сатанахом Лачминараиду.
22 октября 2019 года в Сочи состоялась встреча спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с исполняющим обязанности президента республики Маврикий Парамасивумом Пиллэем Ваяпури, прибывшим для участия в работе экономического форума и саммита Россия-Африка.
Москва и Порт-Луи успешно взаимодействуют в рамках ООН, других авторитетных международных форумов. Подходы двух стран к задачам формирования более безопасной и справедливой системы международных отношений, укрепления центральной роли ООН и ее Совета Безопасности в мировых делах близки или совпадают.
Среди экспортируемых товаров удобрения, изделия из черных металлов, инструменты и др.
Импорт представлен предметами одежды, сахаром и кондитерскими изделиями из сахара, готовыми продуктами из зерна злаков, муки, крахмала или молока; съедобные фрукты и орехи; готовыми продуктами из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных и др.
В маврикийском офшоре зарегистрированы несколько российских и совместных российско-маврикийских компаний.
21 октября 2019 года в Москве прошел третий Российско-Маврикийский бизнес-форум. Его цель – расширение торговых связей двух стран.
Маврикийские компании заинтересованы в поставках рыбной продукции, фруктов и орехов, в совместных проектах в металлоперерабатывающей и легкой промышленности.
В апреле 2016 года вступило в силу соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Маврикий о взаимной отмене визовых требований, подписанное 23 декабря 2015 года.
По данным Статистического управления Маврикия, в 2018 году турпоток на Маврикий из России составил 11 006 туристов, что на 1,7% меньше чем в 2017 году.
В марте 2018 года на Маврикии прошла Русская культурная неделя, в рамках которой были организованы выступления российских творческих коллективов, показ документальных и художественных фильмов.
В сентябре 2019 года в Национальной библиотеке Маврикия был открыт "русский уголок". В состав "русского уголка" вошли 200 книг с произведениями русских писателей и поэтов – Александра Пушкина, Федора Достоевского, Антона Чехова, Льва Толстого, Николая Гоголя, Ивана Тургенев, Афанасия Фета и многих других.
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