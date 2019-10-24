Сечин: Россия остается самым надежным поставщиком энергоресурсов в Европу

ВЕРОНА, 24 окт - РИА Новости, Александр Логунов. Россия была и остается крупнейшим и самым надежным поставщиком энергоресурсов в Европу и имеет все рыночные возможности сохранить этот статус, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Еще в 1960-х годах США прилагали усилия, чтобы не допустить поставок российского газа в Европу и развития энергетического сотрудничества между СССР и европейскими государствами. Тогда Европа проявила твердость и обеспечила себе энергетическую безопасность на десятилетия. Россия была и остается крупнейшим и самым надежным поставщиком энергоресурсов в Европу и имеет все рыночные возможности сохранить этот статус", - заявил он, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

По словам Сечина, нестабильность поставок из ряда государств - крупнейших производителей нефти осложняется давлением со стороны США, которые стремятся удалить с рынка надежных партнеров и стабильных поставщиков.