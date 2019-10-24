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РИА Новости

Сечин: Россия остается самым надежным поставщиком энергоресурсов в Европу

13:43 24.10.2019 (обновлено: 14:49 24.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Председатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин. Архивное фото
ВЕРОНА, 24 окт - РИА Новости, Александр Логунов. Россия была и остается крупнейшим и самым надежным поставщиком энергоресурсов в Европу и имеет все рыночные возможности сохранить этот статус, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Еще в 1960-х годах США прилагали усилия, чтобы не допустить поставок российского газа в Европу и развития энергетического сотрудничества между СССР и европейскими государствами. Тогда Европа проявила твердость и обеспечила себе энергетическую безопасность на десятилетия. Россия была и остается крупнейшим и самым надежным поставщиком энергоресурсов в Европу и имеет все рыночные возможности сохранить этот статус", - заявил он, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
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По словам Сечина, нестабильность поставок из ряда государств - крупнейших производителей нефти осложняется давлением со стороны США, которые стремятся удалить с рынка надежных партнеров и стабильных поставщиков.
"Серьезной ошибкой является стремление изолировать Россию – крупнейшего поставщика нефти и газа в Европу – и под надуманными предлогами ограничить поставки. И цена этой ошибки, как мы видим, очень высока. В условиях замедления темпов роста европейской экономики растущая цена нефти значительно уменьшает перспективы ее восстановления", - подчеркнул глава "Роснефти".
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Игорь СечинЕвропаРоссияЭкономика
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