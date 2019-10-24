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РИА Новости

В цирке в Карелии прокомментировали нападение медведя на дрессировщика

13:43 24.10.2019
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Представитель цирка-шапито "Аншлаг" Людмила Мисник, комментируя инцидент с нападением медведя на дрессировщика во время выступления в Карелии, заявила, что животное могли спровоцировать вспышки фотоаппаратов зрителей.
Ранее сообщалось, что в карельском городе Олонец медведь набросился на дрессировщика во время выступления. Видео инцидента было опубликовано в социальной сети "ВКонтакте". На кадрах видно, как медведь выполняет цирковой номер с тележкой. Внезапно животное набросилось на стоявшего рядом дрессировщика. Другой сотрудник цирка начал бить зверя ногами, однако медведь не обращал на это внимание. После этого мужчине пришлось применить электрошокер.
"Когда людям объясняешь, что нужно выключать вспышки, то люди это упорно игнорируют, тем самым подвергают себя и других опасности, не осознавая, что перед ними не домашнее животное и нужно соблюдать правила поведения в цирке", - сказала Мисник РИА Новости.
По ее словам, номер с медведем "Косолапый и тачка" уберут из программы, а остальные номера не несут никакой опасности для посетителей цирка. Также она добавила, что животные, задействованные в цирке, принадлежат артистам. Собственностью "Аншлага" является только шатер – место проведения представления.
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В следственном управлении СК по Карелии ранее заявили, что во время представления арена цирка не была ничем огорожена, то есть зрители не были защищены. Следователи начали проверку в связи с ненадлежащим оказанием услуг.
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Следственный комитет РФКарелияПроисшествия
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