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РИА Новости

Сечин назвал Саудовскую Аравию "хрупким поставщиком" нефти

13:41 24.10.2019
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© РИА Новости / Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
© РИА Новости /
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Архивное фото
ВЕРОНА (Италия), 24 окт - РИА Новости. Атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии дали повод переоценить роль этой страны как безусловно надежного поставщика, ее теперь можно отнести к так называемым "хрупким поставщикам", заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"В результате удара по объектам нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии было временно заблокировано не менее половины добычи в стране, что дает повод переоценить роль Саудовской Аравии как безусловно надежного, стабильного поставщика", - сказал Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме.
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"Недавние события показали, что к категории так называемых "хрупких поставщиков" можно отнести уже не только традиционную пятерку стран: Иран, Венесуэлу, Ливию, Ирак, Нигерию, - но и Саудовскую Аравию", - заявил глава "Роснефти".
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
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Игорь СечинСаудовская АравияРоссияЭкономика
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