Сечин назвал Саудовскую Аравию "хрупким поставщиком" нефти

ВЕРОНА (Италия), 24 окт - РИА Новости. Атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии дали повод переоценить роль этой страны как безусловно надежного поставщика, ее теперь можно отнести к так называемым "хрупким поставщикам", заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"В результате удара по объектам нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии было временно заблокировано не менее половины добычи в стране, что дает повод переоценить роль Саудовской Аравии как безусловно надежного, стабильного поставщика", - сказал Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме.