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РИА Новости
Ядерные технологии

Госдума ратифицировала соглашение СНГ о действиях в случае ядерных аварий

13:41 24.10.2019
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© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ
© Фото : МПА СНГ
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг ратифицировала соглашение о взаимодействии государств СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий.
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Соглашение было подписано 2 ноября 2018 года на заседании Совета глав правительств государств СНГ в Астане. Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 25 июля.
Данным соглашением устанавливается порядок сотрудничества государств СНГ для содействия предоставлению помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации для сведения к минимуму их последствий, а также для защиты здоровья населения, имущества и окружающей среды от воздействия радиоактивных выбросов и ионизирующего излучения.
Соглашение позволит оптимизировать взаимодействие кризисных центров государств СНГ при анализе и оценке обстановки и принятии оперативных решений.
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