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РИА Новости

В реке в Красноярском крае не нашли следов ртути после прорыва дамбы

13:40 24.10.2019
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС проводят поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 24 окт - РИА Новости. Эксперты не обнаружили в реке Малая Сейба в Красноярском крае, где произошел прорыв дамб, следов ртути, сообщили РИА Новости в региональном министерстве экологии и рационального природопользования со ссылкой на исследования, проведенные межрегиональным главком Росприроднадзора.
Утром 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 17 человек, судьба трех пока неизвестна. Арестованы трое подозреваемых по делу - гендиректор артели, начальник и мастер участка.
Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
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Ранее министр экологии региона Павел Корчашкин сообщил журналистам, что Росприроднадзор собирает пробы воды в реке.
"В связи с произошедшей аварией на участке золотодобычи ООО "Сисим" специалистами управления с привлечением экспертной организации отобраны пробы воды на реке Малая Сейба. Согласно полученных результатов установлено отсутствие ртути в отобранных пробах воды", - сообщили в министерстве со ссылкой на официальное письмо Росприроднадзора.
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