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РИА Новости

Опрос показал, в чем украинцы видят наибольшую угрозу для страны

13:40 24.10.2019 (обновлено: 13:42 24.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Около 50% жителей Украины считают наибольшей угрозой для страны массовый выезд сограждан за границу и экономический упадок, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
"Наибольшей угрозой для Украины сегодня респонденты считают массовый выезд украинцев за границу (56%). Около 45% угрозами считают экономический упадок и обнищание населения. От 30% до 40% считают угрозами ухудшение здоровья нации, экологические катастрофы, полномасштабную войну с Россией, рост преступности, деградацию и вымирание населения", - говорится в тексте опроса, опубликованном в четверг на сайте "Рейтинга".
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Кроме того, от 20% до 30% опрошенных боятся развала страны, девальвации гривны, безвластия и массовых беспорядков. От 13% до 17% угрозами считают установление диктатуры, голод, международную изоляцию Украины и терроризм.
Каждый респондент имел возможность выбрать несколько вариантов ответов. Опрос проводился с 19 по 22 октября на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 2,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.
Ранее министерство социальной политики Украины сообщило, что всего за границей работают 3,2 миллиона украинцев. По данным госстата, в 2018 году украинцы перевели из-за границы более 9 миллиардов долларов. Бывший депутатом в Верховной раде от партии "Наш край" Сергей Шахов заявлял, что к превращению жителей страны в нацию гастарбайтеров привело бездействие правительства Украины.
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