Опрос показал, в чем украинцы видят наибольшую угрозу для страны

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Около 50% жителей Украины считают наибольшей угрозой для страны массовый выезд сограждан за границу и экономический упадок, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"Наибольшей угрозой для Украины сегодня респонденты считают массовый выезд украинцев за границу (56%). Около 45% угрозами считают экономический упадок и обнищание населения. От 30% до 40% считают угрозами ухудшение здоровья нации, экологические катастрофы, полномасштабную войну с Россией, рост преступности, деградацию и вымирание населения", - говорится в тексте опроса, опубликованном в четверг на сайте "Рейтинга".

Кроме того, от 20% до 30% опрошенных боятся развала страны, девальвации гривны, безвластия и массовых беспорядков. От 13% до 17% угрозами считают установление диктатуры, голод, международную изоляцию Украины и терроризм.

Каждый респондент имел возможность выбрать несколько вариантов ответов. Опрос проводился с 19 по 22 октября на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 2,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.