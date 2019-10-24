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РИА Новости

Найденные мертвыми в грузовике в Британии люди были гражданами Китая

13:38 24.10.2019 (обновлено: 17:20 24.10.2019)
13280
© REUTERS / Hannah McKayПолиция сопровождает грузовик, в котором были обнаружены телами, в британском городе Грейс
Полиция сопровождает грузовик, в котором были обнаружены телами, в британском городе Грейс
© REUTERS / Hannah McKay
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Все 39 человек, тела которых обнаружили в грузовике в Великобритании, оказались гражданами Китая, заявила полиция графства Эссекс.
"Из них 38 были взрослыми, одна — молодой девушкой. Ранее мы сообщали, что это мог быть подросток. В настоящее время мы можем подтвердить, что восемь погибших были женщинами, 31 — мужчинами. Все они китайские граждане", — говорится в заявлении.
В полиции добавили, что по подозрению в убийстве задержан мужчина, он находится под стражей. О личности задержанного правоохранители ничего не сообщают и просят СМИ воздержаться от спекуляций по этому поводу.
Кроме того, сообщили полицейские, по этому делу проходят обыски по трем адресам в графстве Арма в Ирландии.
Полицейские у грузовика, в котором были обнаружены телами, в британском городе Грейс
23 октября, 20:46РИА Новости
Интерпол готов помочь Великобритании расследовать инцидент с грузовиком
Тела в грузовике нашли накануне рано утром на территории одного из индустриальных парков в городе Грейс. Полиция предполагает, что машина прибыла из Болгарии через порт Холихэд, куда приходят паромы из Ирландии.
Сейчас грузовик вывезли из промзоны, эксперты готовятся провести вскрытие тел, чтобы официально установить причину смерти. Затем полиция приступит к установлению личностей погибших.
Полиция на месте обнаружения грузовика с телами в британском городе Грейс
23 октября, 16:41Радио Sputnik
Появилось видео с грузовиком в Англии, в котором нашли 39 тел
88141011319
Обсудить 7
ВеликобританияКитайВ мире
Популярные комментарии
Ужас какой Англия вообще какая то жутко мутная страна
24 октября, 13:47
On Line
1712002
хорошо, что россиян рефрижераторами не завозят.А то тоже - великая держава. А с китаем у англии давние связи.
24 октября, 13:49
любовь орлова
1100013
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