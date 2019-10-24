Найденные мертвыми в грузовике в Британии люди были гражданами Китая

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Все 39 человек, тела которых обнаружили в грузовике в Великобритании, оказались гражданами Китая, заявила полиция графства Эссекс.
"Из них 38 были взрослыми, одна — молодой девушкой. Ранее мы сообщали, что это мог быть подросток. В настоящее время мы можем подтвердить, что восемь погибших были женщинами, 31 — мужчинами. Все они китайские граждане", — говорится в заявлении.
В полиции добавили, что по подозрению в убийстве задержан мужчина, он находится под стражей. О личности задержанного правоохранители ничего не сообщают и просят СМИ воздержаться от спекуляций по этому поводу.
Кроме того, сообщили полицейские, по этому делу проходят обыски по трем адресам в графстве Арма в Ирландии.
Тела в грузовике нашли накануне рано утром на территории одного из индустриальных парков в городе Грейс. Полиция предполагает, что машина прибыла из Болгарии через порт Холихэд, куда приходят паромы из Ирландии.
Сейчас грузовик вывезли из промзоны, эксперты готовятся провести вскрытие тел, чтобы официально установить причину смерти. Затем полиция приступит к установлению личностей погибших.