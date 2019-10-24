Найденные мертвыми в грузовике в Британии люди были гражданами Китая

Полиция сопровождает грузовик, в котором были обнаружены телами, в британском городе Грейс

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Все 39 человек, тела которых обнаружили в грузовике в Великобритании, оказались гражданами Китая, заявила полиция графства Эссекс.

"Из них 38 были взрослыми, одна — молодой девушкой. Ранее мы сообщали, что это мог быть подросток. В настоящее время мы можем подтвердить, что восемь погибших были женщинами, 31 — мужчинами. Все они китайские граждане", — говорится в заявлении.

В полиции добавили, что по подозрению в убийстве задержан мужчина, он находится под стражей. О личности задержанного правоохранители ничего не сообщают и просят СМИ воздержаться от спекуляций по этому поводу.

Кроме того, сообщили полицейские, по этому делу проходят обыски по трем адресам в графстве Арма в Ирландии.

Тела в грузовике нашли накануне рано утром на территории одного из индустриальных парков в городе Грейс. Полиция предполагает, что машина прибыла из Болгарии через порт Холихэд, куда приходят паромы из Ирландии.