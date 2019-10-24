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РИА Новости

Госдума ратифицировала соглашение СНГ о системах военной спутниковой связи

13:36 24.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг ратифицировала соглашение стран СНГ об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании.
Соглашение подписано представителями правительств России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 6 июня 2018 года в Кызыле. Целью документа является повышение надежности управления вооруженными силами стран СНГ, организация взаимодействия между ними с использованием систем спутниковой связи военного назначения.
В документе отмечается, что с учетом технических характеристик, заложенных в Единую систему спутниковой связи Вооруженных сил РФ, совместная работа наземных средств возможна только при наличии в вооруженных силах государств-участников СНГ станций спутниковой связи, принятых на снабжение ВС РФ.
Кроме того, координация деятельности по реализации соглашения возлагается на Совет министров обороны государств-участников СНГ, а сотрудничество осуществляется через министерства обороны соответствующих государств.
Константин Затулин
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