Госдума ратифицировала соглашение СНГ о системах военной спутниковой связи

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг ратифицировала соглашение стран СНГ об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании.

Соглашение подписано представителями правительств России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 6 июня 2018 года в Кызыле. Целью документа является повышение надежности управления вооруженными силами стран СНГ, организация взаимодействия между ними с использованием систем спутниковой связи военного назначения.

В документе отмечается, что с учетом технических характеристик, заложенных в Единую систему спутниковой связи Вооруженных сил РФ, совместная работа наземных средств возможна только при наличии в вооруженных силах государств-участников СНГ станций спутниковой связи, принятых на снабжение ВС РФ.