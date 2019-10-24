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РИА Новости

В Тюменской области восемь человек госпитализировали с "гаффской болезнью"

13:35 24.10.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Число госпитализированных жителей деревни Ачиры Тюменской области с диагнозом "гаффская болезнь" выросло до восьми, двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что на 23 октября в общей сложности поступило пять экстренных извещений с предварительным диагнозом "гаффская болезнь". Предположительно, причиной заболевания послужило употребление в пищу рыбы из местной реки.
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"Всего в двух больницах региона из данного населенного пункта находятся восемь человек, они проходят комплексное лечение. На данный момент четыре жителя деревни Ачиры по-прежнему находятся в ОКБ №1 в Тюмени. Состояние двоих оценивается как тяжелое, они получают весь необходимый комплекс лечения в условиях реанимации, в сознании. Еще двое – в токсикологическом отделении, состояние средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, за эти дни наблюдается положительная динамика", – сказала представитель департамента.
Еще четыре человека, по ее словам, находятся под наблюдением врачей больницы №3 в Тобольске, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Как отметила собеседница агентства, после выявления заболевания тобольские врачи вылетели в деревню и провели медосмотр порядка 100 человек. После диагностирования первого случая медики сразу же предупредили население о том, что нужно ограничить употреблению в пищу рыбы до окончательного выяснения причин заболевания, подчеркнула она.
Гаффская болезнь - острое заболевание, которое пока еще плохо изучено, специфического лечения нет. Установлено, что источником заболевания для млекопитающих является рыба, в частности, окунь, щука, сазан, карась. Все вспышки заболевания на водоемах регистрировались в годы подъема уровня воды. Первые симптомы заболевания у человека - острые мышечные боли. При тяжелом течение болезнь поражает сердце и почки.
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