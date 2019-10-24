В Тюменской области восемь человек госпитализировали с "гаффской болезнью"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Число госпитализированных жителей деревни Ачиры Тюменской области с диагнозом "гаффская болезнь" выросло до восьми, двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что на 23 октября в общей сложности поступило пять экстренных извещений с предварительным диагнозом "гаффская болезнь". Предположительно, причиной заболевания послужило употребление в пищу рыбы из местной реки.

"Всего в двух больницах региона из данного населенного пункта находятся восемь человек, они проходят комплексное лечение. На данный момент четыре жителя деревни Ачиры по-прежнему находятся в ОКБ №1 в Тюмени. Состояние двоих оценивается как тяжелое, они получают весь необходимый комплекс лечения в условиях реанимации, в сознании. Еще двое – в токсикологическом отделении, состояние средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, за эти дни наблюдается положительная динамика", – сказала представитель департамента.

Еще четыре человека, по ее словам, находятся под наблюдением врачей больницы №3 в Тобольске, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Как отметила собеседница агентства, после выявления заболевания тобольские врачи вылетели в деревню и провели медосмотр порядка 100 человек. После диагностирования первого случая медики сразу же предупредили население о том, что нужно ограничить употреблению в пищу рыбы до окончательного выяснения причин заболевания, подчеркнула она.